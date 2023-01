4K-Fernseher für unter 400 Euro? 50 Zoll Samsung TV zum Tiefstpreis

Brauchst du einen neuen TV, möchtest dafür aber nicht zu viel Geld ausgeben? Dann lass dir dieses Angebot nicht entgehen: Bei Lidl gibt’s einen 50 Zoll großen 4K-Fernseher von Samsung für 399 Euro zum Tiefstpreis.

4K-Fernseher von Samsung: Das kann das Gerät

Tolle Bilder mit einem hohen Kontrastumfang – das versprechen 4K-Fernseher wie der Samsung GU50AU6979 unter anderem dank der UHD-Auflösung samt HDR-Unterstützung. Doch auch abseits davon gibt es einige tolle Funktionen, die in dem Gerät verbaut wurden. So setzt der TV etwa auf die PurColor Technologie von Samsung. Dadurch soll eine riesige Farbpalette dargestellt werden können, die bei Filmen und Serien für möglichst lebensechte Farben sorgt. Dabei hilft auch der verbaute Crystal Prozessor 4K.

Auf den ersten Blick fällt einem zunächst jedoch der Look des 4K-Fernsehers ins Auge: Das 3-seitig rahmenlose Design lässt den 50-Zoll-Bildschirm größer wirken und ist auch abseits davon ein echter Hingucker. Ein weiterer Pluspunkt ist die Motion Xcelerator Technologie. Vor allem bei rasanten Szenen hilft diese dabei, dass es nicht zu Rucklern oder Fehlern im Bild kommt. Dies geschieht durch eine automatische Erfassung und Wiederherstellung fehlerhafter Frames. Dabei kommt der TV auf eine Bildwiederholfrequenz von 50 Hz. Natürlich verfügt der Fernseher auch über das bekannte 4K Upscaling. Hierdurch erstrahlen deine älteren Lieblingsfilme und -Serien in neuem Glanz, in dem sie hochskaliert werden.

Guter TV zum kleinen Preis?

Über den Smart-TV hast du natürlich Zugriff auf deine Lieblingsstreaming-Apps wie Netflix und Amazon. Das Gerät verfügt außerdem über einen Webbrowser und ist mit Alexa kompatibel. Ans Internet anschließen lässt sich der 4K-Fernseher dabei entweder über LAN oder WLAN (Wi-Fi 5). Über Bluetooth 4.2 verfügt der TV ebenfalls. Bei den Anschlüssen setzt Samsung unter anderem auf drei HDMI-Slots (inklusive eARC), einen USB-Anschluss sowie drei Antenneneingänge. Der jährliche Energieverbrauch (nach EU Standard) wird mit 98 kWh angegeben.

Bei Lidl kostet dieser TV in 50 Zoll aktuell nur noch 399 Euro – das ist der absolute Tiefstpreis für das Gerät. Hinzu kommen jedoch noch Lieferkosten in Höhe von rund 25 Euro. Insgesamt zahlst du für den 4K-Fernseher bei Lidl also 423,90 Euro – was immer noch das günstigste Angebot im Netz ist.

→ Samsung 50 Zoll 4K-Fernseher für 399 Euro

Passend zum 4K-Fernseher: Samsung Soundbar

Zu guter Letzt sollte bei dem 4K-Fernseher übrigens noch die Q-Symphony-Funktion von Samsung erwähnt werden: In Kombination mit einer passenden Soundbar des Herstellers, werden Bild und Ton automatisch optimal aufeinander abgestimmt. Das Audiosignal kann dabei sogar aus beiden Geräten gleichzeitig kommen, was den Sound weiter aufwerten soll.

Passend dazu gibt es bei Amazon weiterhin die Samsung HW-S56B Soundbar im Angebot für 199 Euro – das sind 29 Prozent Rabatt auf den UVP. Der Hersteller setzt bei dem Gerät auf einen 3.0-Kanal-Sound mit 5 integrierten Lautsprechern. Außerdem unterstützt es 3D Audioformate, wie Dolby Digital 5.1 und DTS Virtual:X. Selbstverständlich verfügt die Soundbar über die bereits erwähnte Q-Symphony-Funktion und eignet sich dadurch perfekt als Ergänzung zum 4K-Fernseher von Samsung.