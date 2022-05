4K-Fernseher für 330 Euro: Diese TV-Kracher gibt’s jetzt bei Saturn

Ein Fernseher steht in fast jedem Zuhause und ist nicht selten Mittelpunkt des Wohnzimmers. Hier findet sich die Familie für einen Kinoabend zusammen oder die Freunde für eine Sport- oder Gaming-Nacht. Und noch mehr Spaß macht all das auf einem großen Bildschirm mit gestochen scharfem Bild und tollem Klang. Ist dein alter Fernseher kaputtgegangen oder in die Jahre gekommen? Dann findest du jetzt bei Saturn drei starke Angebote für Smart-TVs mit 4K-Auflösung und vielen praktischen Funktionen. Von knapp 330 Euro bis fast 680 Euro findest du hier garantiert den passenden Fernseher für dein Budget und deinen Geschmack.

43 Zoll 4K-TV für knapp 330 Euro

Angebot Nummer eins im Bunde: Der Xiaomi Mi LED TV P1 43. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um einen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll beziehungsweise 108 Zentimeter. Eine Maß, das heutzutage verhältnismäßig klein ist. Doch gerade das spricht manche Nutzer besonders an. Denn nicht jeder möchte einen riesigen Bildschirm an der Wand hängen haben – aus Platz- oder Ästhetik-Gründen – auch als Zweit-Gerät in Hobbykeller oder Schlafzimmer macht der Fernseher eine gute Figur. Außerdem sind TVs dieser Größe preiswerter als etwa 55 oder gar 65 Zöller.

Xiaomi Mi LED TV P1 4K-TV mit 55 Zoll reduziert

Der Xiaomi Mi LED TV P1 43 ist bei Saturn momentan um 26 Prozent reduziert und damit zum aktuellen Bestpreis zu haben. Hier bekommst du derzeit für nur 329 Euro einen 4K-UHD-Fernseher mit äußerst schmalen Display-Rändern. Wenn du von einem Fernseher mit Full-HD-Auflösung umsteigst, wirst du bereits einen starken Unterschied in der Bildqualität bemerken. Noch besser wird das Bild durch die Unterstützung von Dolby Vision. Denn hierdurch sehen Farben – je nach dargestellten Inhalten – noch heller beziehungsweise dunkler aus und auch die Schärfe und der Kontrast verbessern sich zusätzlich.

Darüber hinaus kommt der Smart TV von Xiaomi mit Android 10. Und bietet dadurch eine Vielzahl an Möglichkeiten. So benötigst du unter anderem keinen zusätzlichen Streaming-Stick oder ähnliches, um Videos und Filme aus dem Internet zu streamen. Stattdessen lädst du deine bevorzugten Apps direkt auf den Fernseher und der Entertainment-Spaß kann beginnen. Weiterhin ist das Gerät mit einer Sprachsteuerung ausgestattet. Dadurch kannst du den Fernseher selbst, aber auch sämtliche mit dem TV verbundene Smart-Home-Geräte steuern. Zusätzlich ist im 4K-Smart-TV von Xiaomi Chromecast direkt integriert. Dadurch kannst du unmittelbar von deinem Handy oder Tablet aus sämtliche Inhalte auf deinen Fernseher streamen. Und auch was den Klang angeht, bietet dir der Fernseher dank Dolby Audio und DTS-HD-Dekodierung eine starke Ausstattung.

Reduziert: Xiaomi Smart-TV mit 55 Zoll und HDR10+

Der zweite Smart-TV aus dem aktuellen Angebot ist Teil derselben Produktreihe, wie der 43 Zöller, allerdings ein größeres Kaliber. Beim Xiaomi Mi LED TV P1 55 stehen dir 55 Zoll Bildschirmfläche für deine Lieblings-Serien und -Games zur Verfügung. Da dieses Modell ebenfalls aus der P1-Reihe kommt, bietet er zum Großteil dieselbe Ausstattung und die gleichen Funktionen wie sein kleiner Bruder. Das heißt: 4K-UHD-Auflösung, Dolby Vision und Android 10 stecken hier ebenfalls drin. Und auch Chromecast sowie Dolby Audio sind integriert.

Zusätzlich zu den Features des kleineren Xiaomi-TVs unterstützt der 55-Zoll-TV auch HDR10+, was für ein noch besseres und leuchtenderes Bild sorgt. Der Xiaomi Mi LED TV P1 55 ist bei Saturn momentan um 28 Prozent reduziert und kostet somit 429 Euro. Das ist laut Preisvergleich ebenfalls der aktuell günstigste Preis für das Modell.

QLED-TV mit 55 Zoll großem Bildschirm für knapp 680 Euro

Werfen wir außerdem einen Blick auf den dritten Xiaomi-TV Q1E 55″ QLED TV. Dieser 55 Zoll große Smart-TV ist bei Saturn momentan auf 679,99 Euro heruntergesetzt und damit 14 Prozent günstiger. Bei diesem Gerät kommt die moderne QLED-Technologie zum Einsatz, die noch bessere Kontraste und mehr Farben darstellen kann, als herkömmliche LCD-Technik. Auch dieses Gerät überzeugt mit Dolby Vision, HDR10+, Android 10 sowie Google Assistant für die Steuerung per Sprachbefehl. Dolby Audio und Chromecast built-in sind ebenfalls mit dabei. Anstatt zwei Lautsprechern sind hier ganze sechs Lautsprecher verbaut, die das Klangerlebnis zusätzlich verbessern sollen. Hier haben wir den QLED-TV von Xiaomi getestet.

Xiaomi Mi TV Q1E QLED-TV mit Android-TV

Bestellst du einen der drei Smart-TVs von Xiaomi online, fallen jeweils 29,90 Euro Versandgebühr an. Die Angebote sind noch bis zum 22. Mai verfügbar. Wenn du dir einen der Smart-TVs sichern möchtest, solltest du dich daher möglichst schnell entscheiden.