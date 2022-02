48 Stunden Schnäppchen-Marathon ab Sonntag: Saturn schenkt die Mehrwertsteuer

Die Super-Bowl-Aktion 2022 startet am Sonntagmorgen bei Saturn. Eingeloggte Kunden („Card-Member“) haben ab 8 Uhr Zugriff auf die Angebote, für alle anderen startet der Schnäppchen-Marathon um 10 Uhr. Aber worum geht’s überhaupt? Im Angebotszeitraum bis Dienstagfrüh gibt es bei Saturn im Warenkorb einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer. Es wird groß mit 19 Prozent geworben, rechnerisch sind es am Ende allerdings knapp 16 Prozent Rabatt auf fast das gesamte Saturn-Sortiment. Wie üblich allerdings mit einigen Ausnahmen.

In den Vorjahren war die Aktion zum Super Bowl bei MediaMarkt gerne auch nur auf wenige Stunden in der Nacht des Super Bowl von Sonntag auf Montag beschränkt. Saturn bietet die Aktion deutlich länger an – insgesamt sind der Sonntag und der komplette Montag mit inbegriffen.

Wichtig: Der Rabatt gilt nur auf vorrätige Artikel. Heißt: Die beliebtesten Produkte werden recht früh ausverkauft sein, wenn der Preis stimmt. Außerdem sind einige Premium-Marken – darunter auch Apple, Sonos und Dyson – vom Pauschalrabatt ausgenommen. Auch die neue Galaxy-S22-Serie wird demnach nicht reduziert – hier läuft derzeit noch die Vorbestell-Phase, die Geräte sind also nicht vorrätig.

Super Bowl Rabatt-Aktion bei Saturn: Tipps für Schnäppchenjäger

Die Aktionsinfos in Kürze:

Saturn „Abräumer zum Super Bowl“

Was? 15,966 Prozent Rabatt auf alles („Mehrwertsteuer-Rabatt“)

Wann? 13. Februar, 10 Uhr bis 15. Februar 8:59 Uhr

Wo? Im Saturn Online-Shop

Vorteile für Saturn-Card-Kunden? Ja, Card-Kunden erhalten den Rabatt zwei Stunden früher (ab Sonntag, 8:00 Uhr)

Es ist davon auszugehen, dass Saturn durch den Rabatt bei vielen Aktionsprodukten den Bestpreis bieten wird. Preisvergleiche werden den Saturn-Preis aber nicht klar herausfiltern, da der Rabatt tatsächlich erst im Warenkorb abgezogen wird. Also: Erst in den Warenkorb legen, Preis checken – dann vergleichen.

Es ist möglich, dass kurzfristig ausverkaufte oder vergriffene Angebots-Kontingente zum Wochenstart nachgelegt werden. Die Aktion kann ab Montag für die letzten Stunden also noch einmal Fahrt aufnehmen, anstatt zur Resterampe zu verkommen. Grundsätzlich gibt es aber auch jetzt bereits Kritik, dass einige gefragte Artikel bereits vor Start der Aktion seitens Saturn auf „nicht lieferbar“ gestellt wurden oder Kontingente sehr knapp gehalten werden.

→ Hier geht’s direkt zur Aktion (Start: Sonntag, 10 Uhr)

Bei ähnlichen Aktionen zeigte sich, dass der Rabatt schon wenige Minuten vor eigentlichem Aktionsstart scharfgeschaltet wird. Je nachdem kann es sich also lohnen schon ab 7:50 Uhr (für Card-Kunden) beziehungsweise 9:50 Uhr am Sonntag zu schauen, ob der Warenkorb-Rabatt bereits funktioniert.

Die Super Bowl Aktion 2022 bei Saturn.

Mehrwertsteuer-Rabatt bei Saturn: Das musst du beachten

Nachdem der Super-Bowl-Rabatt im vergangenen Jahr teilweise auf Apple-Produkte galt (etwa 2020, wenngleich diese schnell ausverkauft und die Kritik daran laut war), sind 2022 einige Marken explizit ausgenommen. Nachfolgend der Rechtstext zur Aktion:

Aktion gültig […] im Saturn-Onlineshop unter saturn.de/superbowl vom 13.2., 10 Uhr bis 15.2., 8:59 Uhr. Für Card Kunden gilt die Aktion bereits ab 13.2., 8 Uhr. Volljährige private Endkunden erhalten auf viele vorrätige bzw. online sofort verfügbare ausgewählte Artikel aus folgenden Warenbereichen: TV & Zubehör, Audio & Hifi, PCs, Notebooks, Monitore, Smartphone Zubehör, Bürozubehör & Speicher, Küchenkleingeräte, Haushalt, Körperpflege, Film, Musik, Gaming, Fitness, Gesundheit, Foto & Zubehör einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966% des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7% MwSt.-Artikel gewährt. Von der Aktion ausgenommen sind: alle Produkte der Hersteller Apple, Sonos und Dyson. Bei Kauf im Markt wird der Nachlass an der Kasse, online im Warenkorb in Abzug gebracht.

Unser Eindruck zur Schnäppchen-Aktion bei Saturn: Der Rabatt ist gut und nicht von der Hand zu weisen. Durch die Ausweitung auf 48 Stunden, weniger Effektstärke und die vielen ausgenommenen Markenartikel ist die Aktion aber nicht ganz so speziell, wie in den vergangenen Jahren. Hinzu kommt die geäußerte Kritik, dass auch neben den ausgenommenen „Premium“-Marken einige Produkte vor Start der Aktion angeblich aus dem (vorrätigen) Sortiment genommen wurden. Immerhin: Preisstabile Produkte wie die Nintendo Switch gibt es zum Aktionsstart noch mit Rabatt (Preis vorher: 289 Euro). Die PlayStation 5 ist theoretisch nicht ausgenommen, dürfte aber während der Aktion wie üblich nicht verfügbar sein. Gleiches gilt wohl auch für die Xbox Series X und die Nintendo Switch OLED.