47 Prozent Rabatt: Aldi verschleudert Gasgrill zum Schnäppchenpreis

Seit ein paar Wochen zeigt sich endlich auch in Deutschland immer öfter der Sommer. Was dabei nicht fehlen darf: entspannte Grillabende mit Freunden oder der Familie bei angenehmen Temperaturen. Wenn dir dazu der passende Grill noch fehlt, kannst du jetzt aufatmen. Denn bei Aldi kommst du aktuell 47 Prozent günstiger an einen Gasgrill mit 2 Edelstahlbrennern. Für nur 10 Euro Aufpreis bekommst du aber auch ein größeres Modell mit 3 Brennern – doch dazu später mehr.

Was der Gasgrill zu bieten hat

Das Angebot bei Aldi dreht sich um den Gasgrill Triton 2.0 von Landmann. Der Grill steht auf einem schwarzen Unterschrank mit vier verstellbaren Rollen, in dem Platz für eine Gasflasche ist. Links und rechts neben der Grillfläche lassen sich zwei Seitentische ausklappen, um Grillgut, Grillzange oder das obligatorische Grillbier abzustellen. Fleischspieße, Steaks, gegrillte Maiskolben oder marinierter Halloumi finden auf der Grillfläche von ca. 47 × 43 Zentimetern Platz. Das ist eine perfekte Größe, wenn du für zwei bis vier Personen am Grill stehen möchtest.

Anschmeißen lässt sich der Gasgrill per elektronischer Zündung, während dir die Temperaturanzeige im Deckel bei der Zubereitung hilft. Blenden und Griffe sind aus Edelstahl gefertigt und die Gusseisenroste sind emailliert. Ein weiterer Warmhalterost aus emailliertem Stahl hilft dabei, dass das Grillgut nicht auskühlt, bevor es auf dem Teller landet.

200 Euro günstiger & diese Alternative mit mehr Grillfläche kostet nur 10 Euro mehr

Und der Preis ist gerade bei Aldi ebenfalls wirklich gut. Statt 419 Euro (UVP), zahlst du jetzt dank 47 Prozent Rabatt nur noch 219 Euro für den Gasgrill. Derzeit ist kein anderer Shop so günstig, wenn man auf den Preisvergleich schaut.

Sollte dir der Landmann Triton 2.0 Gasgrill zu klein sein, lohnt sich momentan auch ein Blick auf den Landmann Gasgrill Rexon 3.0. Dieser gart dein Grillgut mit drei stufenlosen Brennern und bietet eine Gesamt-Grillfläche von 65 × 40 Zentimetern – das ist ideal für ein leckeres Abendessen auf der Terrasse für vier bis sechs Personen. Und der Preis: 229 Euro und somit ganze 34 Prozent günstiger.