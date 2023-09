40 GB für nur 12,99 Euro: Mega Tarif-Deal mit 72 Prozent Rabatt

Sparfüchse aufgepasst: Bei freenet kannst du aktuell satte 72 Prozent sparen und dir dadurch einen Tarif mit 40 GB LTE-Datenvolumen für nur noch 12,99 Euro pro Monat sichern. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s, einer Allnet-Flat und dem gestrichenen Anschlusspreis wird dir hierbei ein tolles Gesamtpaket zum kleinen Preis geboten.

Egal, ob du einen Vielsurfer-Tarif oder einfach nur ein Schnäppchen suchst – bei diesem Deal wirst du in beiden Fällen glücklich. Das massive LTE-Datenvolumen von 40 GB im Vodafone-Netz bekommst du bei freenet jetzt nämlich für nur noch 12,99 Euro pro Monat. Dies ist ein Rabatt von satten 72 Prozent! Die Surf-Geschwindigkeit von 100 MBit/s kann sich ebenfalls sehen lassen und sollte stets für ruckelfreies Streamen und Surfen sorgen.

On top gibt’s bei dem Tarif noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Zusätzlich profitierst du noch von einigen weiteren coolen Vorteilen. So kannst du dir etwa den Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro problemlos erstatten lassen. Dafür musst du innerhalb von 30 Tagen nach der Aktivierung eine SMS mit dem Text AG Online an die 22240 senden. Hinzu kommen mit VoLTE und Wi-Fi-Call noch zwei weitere coole Features. Während VoLTE für eine verbesserte Qualität beim Telefonieren sorgt, kannst du dank Wi-Fi-Call ebenfalls über ein WLAN-Netz telefonieren.

Flexibilität wird bei dem Deal ebenfalls großgeschrieben. Der Vertragsbeginn lässt sich nämlich bis zum 30. September verschieben – ein toller Service, falls du aktuell noch vertraglich gebunden bist. Außerdem gibt’s den Tarif auf Wunsch auch mit einer eSIM. Doch aufgepasst: Der Angebotspreis von monatlich 12,99 Euro gilt nur für die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Anschließend kannst du jedoch natürlich monatlich kündigen.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

50 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz (100 MBit/s)

Allnet-Flat & EU-Roaming

Kein Anschlusspreis (wird via SMS erstattet)

VoLTE & Wi-Fi-Call

Flexibler Vertragsbeginn (bis zum 30. September)

eSIM möglich

Nur 12,99 Euro im Monat

Benötigst du noch mehr Datenvolumen oder suchst du vielleicht eine etwas günstigere Alternative? Dann haben wir aktuell noch ein paar weitere Tarif-Empfehlungen für dich. So lohnt sich etwa ein Blick auf diesen flexiblen 50-GB-Tarif. Und auch dieses Telekom-Schnäppchen für nur 9,99 Euro im Monat kann sich sehen lassen.