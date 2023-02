40 GB Tarif & Galaxy S22 für 30 Euro im Monat: Hier sparst du fast 500 Euro

Dieses Tarif-Bundle mit 40 GB Datenvolumen und dem Samsung Galaxy S22 hat es in sich, denn hier kannst du fast 500 Euro sparen! Wie das geht, erfährst du hier.

40 GB für 29,99 Euro – Das bietet dir der Tarif

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Tarif selbst. Zum Samsung Galaxy S22 bekommst du beim O 2 Free M Boost Tarif 40 GB 5G-Datenvolumen für 29,99 Euro im Monat geboten. Dabei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 300 Mbit/s. Zusätzlich profitierst du von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Dank der Connect-Option von O 2 kannst du den Tarif übrigens auf bis zu zehn Geräten nutzen, um ihn beispielsweise mit deiner Familie zu teilen. Besonders cool: Im Rahmen des Tarif-Bundles werden dir die Anschlusskosten in Höhe von eigentlich 39,99 Euro komplett erstattet. Du zahlst also lediglich die 49 Euro, plus 4,95 Euro Versand, für das Galaxy S22 obendrauf.

Mit dem Samsung Galaxy S22 bekommst du ein Smartphone der absoluten Spitzenklasse für lediglich 49 Euro, plus 4,95 Euro für den Versand, zum Tarif dazu. Samsung-Handys punkten stets mit einer hohen Nutzerfreundlichkeit und gehören zu den beliebtesten Smartphones auf dem Markt. Nicht umsonst belegt das Galaxy S22 aktuell den vierten Platz in unserem Smartphone Leser-Ranking. Ausgestattet mit einem 6,1 Zoll großen AMOLED-Display punktet das Gerät mit äußerst flüssigen Bildern dank einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Das Handy fällt zwar etwas kleiner aus als die Plus- oder Ultra-Modelle, liegt dadurch aber auch deutlich besser in der Hand.

Samsung setzt beim Galaxy S22 auf den Exynos 2200 Prozessor, der in Kombination mit den 8 GB Arbeitsspeicher für eine schnelle und ruckelfreie Benutzererfahrung sorgen soll. Das 5G-Smartphone verfügt zudem über 128 GB Speicherplatz und läuft mit Android 13. Außerdem musst du dir dank der IP68-Zertifizierung keine Sorgen vor Wasser machen: Bis zu einer maximalen Wassertiefe von 1,5 m ist das Gerät für maximal 30 Minuten geschützt.

Wenn dir der Preis für das Galaxy S22 bisher jedoch stets zu teuer war – immerhin zahlst du bei anderen Anbietern aktuell 550 Euro oder mehr für das Smartphone – könnte dieses Tarif-Bundle genau das Richtige für dich sein. Dadurch, dass du für das Gerät lediglich 49 Euro zahlst, sparst du insgesamt nämlich ganze 496 Euro im Vergleich zu den einzelnen Preisen für das Handy und den Tarif.