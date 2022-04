Monatlich kündbare 40-GB-Flat für unter 20 Euro: Dieses Top-Angebot gilt nur noch heute

Am Montagabend endet der Wochenend-Deal von mobilcom-debitel, diesmal mit einem Tarif für Vielsurfer zum Top-Preis. In Kürze: 40 GB Datenvolumen und eine Allnet-Flat gibt es für 18,99 Euro. Das Gigabyte kostet hier also rechnerisch keine 50 Cent – das war noch vor wenigen Jahren in Deutschland deutlich anders. Und auch sonst bietet der Tarif einige interessante Features und Möglichkeiten.

40-GB-Deal: Monatlich kündbar und reduzierter Anschlusspreis

Der Tarif ist auch für den vorübergehenden Gebrauch interessant, denn das Angebot ist monatlich kündbar. Da der einmalige Anschlusspreis nur 9,99 Euro beträgt, wird dieser kurzfristige Ansatz noch weiter unterstrichen.

Der Tarif wird im O2-Netz realisiert und bietet dort sogar die recht flotte Download-Geschwindigkeit von bis zu 225 MBit/s im LTE-Netz, also keine Grenze auf LTE25, wie es sonst bei Budget-Tarifen gerne üblich ist. Dazu bietet er mit Voice-over-LTE, WLAN Call und einer Allnet-Flat für Anrufe und SMS weitere bemerkenswerte Inhalte – sonst ist bei solchen Tarifen oft nur eine Anruf-Flat mit dabei.

→ 40 GB Allnet-Flat für 18,99 Euro – Jetzt buchen! (endet 4.4., 20:00 Uhr)

Flexibler Vertragsbeginn möglich, keine Kostenfalle

Um den Tarif zum Preis von monatlich 18,99 Euro zu nutzen, musst du ihn jetzt und bis Montagabend, 20:00 Uhr, buchen. Das heißt aber nicht, dass der Vertrag sofort losläuft. Du kannst den Beginn auch auf einen Zeitpunkt in der Zukunft legen und so etwa doppelte Kosten durch einen noch laufenden Vertrag vermeiden.

Trotz der monatlichen Kündigungsmöglichkeit, gilt der reduzierte Tarifpreis nur für 24 Monate in Folge. Danach wird es wieder teurer, wobei die flexible Ausstiegsmöglichkeit bleibt. Eine wirkliche Kostenfalle gibt es jedoch nicht. Anders als ähnlich gestaltete Budget-Tarife wird dieser hier nicht durch ein Abo einer Test-Software querfinanziert, die nach einem Gratismonat plötzlich kostenpflichtig wird.

Alle Tarif-Details und -kosten noch einmal auf einen Blick:

Monatliche Grundgebühr: 18,99 Euro

Anschlusspreis: 9,99 Euro

Monatlich kündbarer Vertrag

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

40 GB Datenvolumen

LTE mit bis zu 225 MBit/s

O2-Netz

VoLTE und WLAN Call

EU-Roaming

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich

Rufnummernmitnahme möglich

Angebot gültig bis Montag, 4.4., 20 Uhr

Auch die eSIM-Möglichkeit macht den Tarif interessant. So kannst du den Vertrag beispielsweise auch gut in einer Smartwatch oder als zweite SIM-Karte im iPhone nutzen. Immer mehr Geräte setzen auf eine eingebaute SIM-Karte, die virtuell aktiviert wird und nicht mehr als Plastikchip auf einem Träger per Post existiert.

Übrigens: Du kannst den Tarif nicht durch eine zwischenzeitliche Kündigung pausieren. Machst du einmal und vorzeitig von deinem Kündigungsrecht Gebrauch, kannst du nicht zum gleichen Preis wieder einsteigen.