3D-Drucker für Einsteiger: Coole Technik zum kleinen Preis

3D-Drucker gibt’s zwar mittlerweile schon länger, für viele ist die Technik aber sicherlich noch Neuland. Beim 3D-Drucken wird die Tinte durch das sogenannte Filament ersetzt und durch Erhitzung sowie die richtige Vorlage in die verschiedensten dreidimensionalen Formen gebracht. Ob Spielzeug für die Kinder, Deko-Elemente für die Wohnung oder sogar Ersatzteile für andere Produkte – die Anwendungsmöglichkeiten beim 3D-Drucken sind fast grenzenlos. Bei dem Händler Geekbuying kommst du anlässlich des Singles Days jetzt bereits für nur 399 Euro an den 3D-Drucker Creality K1. Hierfür musst du einfach nur den Code NNNCREK1 angeben. Und über einen simplen Trick kannst du sogar noch mehr sparen! Wir stellen dir das Angebot genauer vor.

Creality K1: Das bietet dir der 3D-Drucker

Der Creality K1 3D-Drucker möchte eine hohe Qualität und Geschwindigkeit beim Drucken mit einer möglichst simplen Anwendung kombinieren. So ist beispielsweise manuelles Nivellieren – also das Kalibrieren der Basis – nicht nötig. Der 3D-Drucker erledigt diesen essenziellen Schritt nämlich vollautomatisch. Generell könnten Neulinge beim Einsatz des 3D-Druckers natürlich zunächst etwas überfordert sein. Durch das mitgelieferte Nutzerhandbuch und ein paar YouTube-Tutorials bist du aber schnell in der Lage, erste eigene Druckvorhaben umzusetzen. Dabei kannst du das Gerät im Nu via USB an deinen PC anschließen oder den Drucker via WLAN über dein Smartphone steuern.

So schnell können verschiedene Gegenstände mit dem Creality K1 gedruckt werden

Und dann zeigt der Creality K1 3D-Drucker direkt seine Power: Mit einer Beschleunigung von 20.000 mm/s erreicht er bereits innerhalb von nur 0,03 s seine maximale Geschwindigkeit von 600 mm/s. Damit soll das Gerät zwölfmal schneller als andere, regulären FDM-3D-Drucker sein. Auch die Erhitzung geht überaus zügig: Der 3D-Drucker erhitzt sich in 40 Minuten auf 200 Grad Celsius und schmilzt dadurch sofort das Filament. Dabei kannst du übrigens eine Vielzahl an Druckmaterialien verwenden.

Ebenfalls cool: Bekannte Probleme beim Hochgeschwindigkeitsdrucken, wie etwa Ghosting, sollen durch den leichten Druckkopf samt innovativer Bewegungssysteme vermindert werden. Eine hohe Druckeffizienz wird gleichzeitig ebenfalls gewährleistet. Das Bauvolumen von 300 × 300 × 300 mm ist ebenso ordentlich und sollte als Spielwiese für deine verschiedenen Druckversuche vollkommen ausreichen.

Unter 400 Euro & extra Rabatt bei Geekbuying

Der Händler Geekbuying – welcher übrigens bereits seit 2012 Unterhaltungselektronik vertreibt und über eine exzellente Bewertung bei Trustpilot verfügt – haut den 3D-Drucker aktuell deutlich günstiger raus. Über den Code NNNCREK1 stehen zunächst noch 399 Euro auf dem Preisschild. Anlässlich des Singles Days am 11. November kannst du dir aber jetzt schon einen extra Rabatt sichern.

Wenn du die Bezahlmethoden Paypal, Klarna oder Useepay verwendest, werden nämlich bis zu 30 Dollar vom Kaufpreis gestrichen. Der genaue Rabatt ist dabei abhängig vom Einkaufswert: ab 250 Dollar werden 10 Dollar abgezogen, ab 400 Dollar gibt’s 15 Dollar Rabatt und bei einem Einkaufswert von mindestens 800 Dollar sicherst du dir ganze 30 Dollar Abzug. Der 3D-Drucker Creality K1 ist dadurch also noch günstiger. Zusätzlich profitierst du ohnehin noch von einem kostenlosen Versand.

Wer einen noch stärkeren 3D-Drucker möchte, kann sich alternativ auch den Creality K1 Max anschauen. Über den Coupon-Code NNNCREK1MAX zahlst du für das Top-Gerät noch 699 Euro. Generell gibt es noch einige weitere spannende Angebote zu entdecken: