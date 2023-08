Über 40 Prozent Rabatt: MediaMarkt schmeißt Premium Saug-Wisch-Roboter raus

Was einst als Zukunftsvision galt, ist heute längst Realität. Mit einem Saugroboter kann ein großer Teil des Haushaltsputzes mühelos erledigt werden, während du dich auf der Couch entspannst, arbeitest oder kochst. Ecovacs ist bekannt als einer der führenden Hersteller von Haushaltsrobotern. Umso bemerkenswerter ist es, dass ein Modell im Wert von rund 700 Euro jetzt bei MediaMarkt für nur noch 399 Euro erhältlich ist. Dieser Roboter übernimmt dank seiner Wischfunktion sogar die Säuberung von feuchtem und klebrigem Schmutz. Wir prüfen, was dieser Deal zu bieten hat.

Ecovacs Deebot T10: Das steckt in dem Saugroboter

Der Ecovacs Deebot T10 unterstützt dich im Haushalt nicht nur beim Staubsaugen, sondern nimmt dir auch die Arbeit bei klebrigen Angelegenheiten ab. Während viele andere Saugroboter nur eine Wischfunktion besitzen, bei der sie ein Wischtuch hinter sich herziehen, reinigt dieses Modell mithilfe von schnellen Bewegungen. Rund 600 Vibrationen erzeugt der verbaute Motor pro Minute, um alle Verschmutzungen effektiv zu entfernen. Im Test des Saug-Wisch-Roboters hat uns die Wischleistung bereits überzeugt, denn selbst hartnäckigen Schmutz hat der Deebot T10 problemlos beseitigt.

Aber auch bei der Aufnahme von Staub, Krümeln und sonstigem Dreck auf Hart- und Teppichböden erledigt der Deebot T10 einen guten Job. Mit einer Saugleistung von 3.000 Pa befreit er selbst Teppiche von festsitzenden Staubkörnern. Der integrierte Akku ermöglicht zudem eine lange Reinigung von rund 180 Minuten am Stück. Dank seiner TrueMapping-Navigation und dem leistungsstarken KI-Prozessor findet er sich in deinem Zuhause außerdem perfekt zurecht und fährt um Hindernisse gekonnt herum. So verheddert er sich nicht und soll sich auch nicht fest fahren. Übrigens lässt sich der smarte Haushaltshelfer nicht nur per App, sondern ebenfalls via Sprachbefehl steuern. Dank des KI-Sprachassistenten YIKO kannst du auch auf Kommando den Bereich um dich herum reinigen, indem du den Assistenten darum bittest. Das ist zum Beispiel dann praktisch, wenn du beim Kochen den Boden schmutzig gemacht hast und der Roboter direkt die Stelle des Missgeschicks reinigen soll.

Ecovacs Saug-Wisch-Roboter bei MediaMarkt: So gut ist das Angebot

Statt ursprünglich 699 Euro (UVP) kostet der Saugroboter mit Wischfunktion jetzt nur noch 399 Euro bei MediaMarkt. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 42 Prozent. Was bereits nach einem guten Angebot klingt, wird bei einem Blick auf den Preisvergleich und -verlauf noch zusätzlich verstärkt. Denn so günstig wie jetzt war er lange nicht. Und auch kein anderer Anbieter verkauft das Modell derzeit günstiger. Darum handelt es sich hierbei auf jeden Fall um ein gutes Angebot, bei dem du bedenkenlos zuschlagen kannst.