38 GB LTE für 13 Euro: Nie wieder Datensorgen für kleines Geld

Stell dir vor, was du mit 38 GB Datenvolumen pro Monat alles machen kannst. Im Web surfen, per Video telefonieren und Videos schauen nahezu ohne Ende. Mit diesem Vertrag hast du keine Probleme mehr mit zu wenig monatlichem Datenvolumen. Denn mit 38 GB steht dir ein riesiges Datenpaket zur Verfügung, mit dem du unterwegs auch Serien und Filme problemlos streamen kannst. Genau das bietet dir ab jetzt für einen kurzen Zeitraum freenet an. Für nur 12,99 Euro monatlich erhältst du 38 GB LTE im Vodafone-Netz. Darin enthalten sind eine Flat für Telefonie und SMS – EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Zusätzlich zur Grundgebühr, ist einmalig ein Anschlusspreis von 19,99 Euro fällig.

Sei den anderen voraus – das macht den 38-GB-Tarif besonders

Mit dem 38 GB Allnet-Flat Handytarif von freenet bist du anderen Nutzern weit voraus. Wenn auch nicht völlig unbegrenzt, hast du dennoch ein riesiges Datenkontingent für jeden Zweck zur Verfügung. Im Vertrag außerdem enthalten ist EU-Roaming. Dadurch kannst du mit dem Tarif europaweit telefonieren und surfen. Dazu ist eine Flat für Telefonate und SMS enthalten. Bei der Telefonie-Flat handelt es sich um eine Flatrate für Anrufe ins Mobilfunk- sowie Festnetz. Somit kannst du mit deinem Smartphone unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren. Mit der SMS-Flat verschickst du auch unbegrenzt Kurznachrichten in alle Netze.

Dazu beinhaltet der Tarif die eSIM-Funktion. Diese ermöglicht die gleichen Funktionen wie eine physische SIM-Karte. Der einzige Unterschied: Die eSIM ist fest in dem jeweiligen Gerät verbaut. Dadurch kannst du beispielsweise auch mit einer Apple Watch telefonieren oder online Musik hören, ohne dein Smartphone in der Nähe zu haben. Eine weitere Besonderheit des Tarifs sind die Funktionen VoLTE und Wi-Fi Call. Diese verbessern grundsätzlich die Sprachqualität bei Telefonaten. Funklöcher gehören damit der Vergangenheit an.

Hier sind noch mal alle Tarifdetails in der Übersicht:

38 GB LTE Datenvolumen (100 Mbit/s)

Vodafone-Netz

FLAT Telefonie und SMS

FLAT EU-Roaming

VoLTE und Wi-Fi Call fähig

eSIM möglich

flexibler Vertragsbeginn (bis zum 30. September 2022)

12,99 Euro monatlich anstatt 44,99 Euro

19,99 Euro Anschlusspreis

Jetzt bestellen!