38 GB für 13 Euro: Vodafone-Kracher-Tarif nur bis morgen buchbar

Statt normalerweise 44,99 Euro zahlst du aktuell nur 12,99 Euro Grundgebühr für die Allnet-Flat (Anrufe und SMS) mit monatlich 38 GB Datenvolumen. Der Tarif hört auf den Namen „Green LTE Vodafone“ und kommt von Freenet. Den Vertrag schließt du über 24 Monate ab. Erst danach würde es teurer werden – per rechtzeitiger Kündigung entgehst du dieser Preiserhöhung aber.

38 GB im Vodafone-Netz mit LTE100

Wer akut auf der Suche nach einem neuen Handytarif mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis ist, der findet hier das derzeit wohl beste Angebot am Markt (Achtung: Zu diesem Preis nur bis Freitagabend buchbar). Mit seinen 71 Prozent Rabatt (12,99 Euro statt 44,99 Euro) ist es ein echtes Tarif-Schnäppchen. Zuletzt gab es so ein Angebot rund um den Black Friday. So kommt es aktuell als verfrühtes Oster-Geschenk. Neben dem großen Datenpaket und der Allnet-Flat gibt es hier zudem einige Tarif-Optimierungen on top. Etwa WLAN Call oder Voice-over-LTE, womit du schlechten Empfang in Innenräumen ausmerzt und generell verbesserte Sprachqualität im Mobilfunknetz nutzt. Dazu ist der Tarif auch als eSIM verfügbar.

→ Alternative für Wenigtelefonierer und Sparfüchse: Hier gibt’s 2 GB für 3 Euro

Interessant ist auch, dass du das LTE-Netz mit bis zu 100 MBit/s Download-Geschwindigkeit nutzt. Sonst gibt es in solchen Budget-Tarifen oftmals nur 20 bis 50 MBit/s. Ebenfalls Cool ist die Tatsache, dass du dir bei dem Tarif bis zu 2 Multicards kostenlos sichern kannst. Damit kannst du das Datenvolumen beispielsweise auch im Tablet oder sonstigen Endgeräten nutzen. Dank der eSIM wird die Nutzung auch für die Dual-SIM-Option in iPhones und Pixel-Handys sowie für Smartwatchtes relevant.

Die Tarifdaten und -kosten auf einen Blick:

12,99 Euro monatliche Grundgebühr

38 GB Datenvolumen (Vodafone-Netz, LTE100)

Allnet-Flat (Anrufe & SMS)

VolTE und WiFi Call

eSIM möglich

2 Multicards buchbar

39,99 Euro Anschlusspreis (kannst du dir erstatten lassen)

24 Monate Laufzeit

Hier buchen (bis 24.3., 23:59 Uhr)

Spar-Tipp: So sparst du dir sogar den Anschlusspreis

Normalerweise fällt bei Tarifabschluss noch die einmalige Anschlussgebühr an. 39,99 Euro stehen dafür auf der Rechnung. Und auch in diesem Fall werden diese rund 40 Euro veranschlagt. Du kannst dir diese Position aber zurückerstatten lassen. Dafür musst du nach Aktivierung deines Vertrags eine SMS mit dem Inhalt „AP frei“ (ohne die Anführungszeichen) an die Nummer 8362 senden. Die SMS kostet einmalig 19 Cent. Der Preisvorteil dank der anschließend verrechneten Anschlussgebühr, ist mit 39,80 Euro aber diesen Aufwand wert.

Handy dazu? Diese Smartphones sind gerade im Sonderangebot

Gleichzeitig gibt es bei Freenet auch einige Handys im Hardware-Only-Angebot. Je nachdem kann es sich hier lohnen, den Tarifabschluss zum Sonderpreis mit einem separat gekauften Smartphones sinnvoll und günstig zu ergänzen.

Der Bestseller Samsung Galaxy A53 ist für 319 Euro Teil der Angebote. Das ist der aktuelle Bestpreis für das Samsung-Handy der beliebten Mittelklasse. Freunde von Apple-Handys finden mit dem iPhone 13 für 749 Euro einen guten Deal und auch das iPhone 14 ist im Angebot – für 829 Euro.