Smartwatch statt Handy: 35-GB-Tarif mit neuer Pixel Watch 3 für nur 1 Euro monatlich?!

Die Google Pixel Watch 3 hat es dir angetan? Dann haben wir hier ein tolles Angebot für dich. Bei MediaMarkt bekommst du sie aktuell mit einem 35-GB-Tarif im O2-Netz für nur einen Euro. Wie sehr sich dieser Deal rechnet, liest du hier.

Das bietet die Pixel Watch 3

Bevor wir näher auf den Tarif-Deal eingehen, gucken wir uns die Pixel Watch 3 kurz genauer an. Google stellte die Uhr im August 2024 vor. Offizieller Marktstart ist allerdings erst am Dienstag, dem 10. September. Du gehörst damit durch dieses Angebot zu den Ersten, die die neue Watch am Handgelenk tragen werden.

Bei dem Tarif-Deal bekommst du die 41-mm-Version der Uhr in den beiden Farben Porcelain und Obsidian. Es handelt sich dabei um die LTE-fähige Variante der Smartwatch. Besonders cool: Das Gehäuse besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium. Der Akku der Pixel Watch 3 soll im Energiesparmodus bis zu 36 Stunden halten. Smartwatches von anderen Herstellern liefern da durchaus mehr Leistung. Allerdings soll sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladegerät bis zu 20 Prozent schneller wieder aufgeladen sein als die Google Pixel Watch 2.

Die Google Pixel Watch 3

Die Uhr kannst du natürlich auch zum Sport machen benutzen. Hier trackt sie deine Daten und soll dir passgenaue Vorschläge für dein Training liefern. Google verkauft die Uhr, die du hier im Bundle erhältst, zum Marktstart für 499 Euro. Warum sich der Kauf in Kombination mit dem 35-GB-Tarif mehr lohnen kann, rechnen wir jetzt durch.

Du willst mehr über die Google Pixel Watch 3 erfahren? Hier entlang.

Wie rechnet sich das Angebot?

Der LTE-Tarif kostet dich bei MediaMarkt monatlich 19,99 Euro mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Du surfst mit 35 GB und einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im O2-Netz. Mit enthalten ist eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS inklusive EU-Roaming. Zu den monatlichen Kosten kommt ein einmaliger Anschlusspreis von 39,99 Euro hinzu.

Zählt man all diese Kosten zusammen, ergibt das 519,75 Euro für den Vertrag über 24 Monate hinweg. Für die Uhr verlangt MediaMarkt weiter einmalig einen Euro sowie 4,95 Euro Versandkosten. Insgesamt sind wir jetzt bei 525,70 Euro. Ziehst du hiervon die 499 Euro Verkaufspreis der Pixel Watch 3 ab, stehen am Ende noch 26,70 Euro für den Vertrag auf der Rechnung. Auf eine Laufzeit von 24 Monaten gerechnet zahlst du somit für einen 35-GB-Tarif in Kombination mit der Smartwatch nur knapp 1,11 Euro monatlich. Dieser sogenannte Effektivpreis kann sich bei diesem Angebot echt sehen lassen!

Einen rechnerisch günstigeren 35-GB-LTE-Tarif suchst du damit vergeblich. Wenn du also ohnehin vorhattest, dir die Google Pixel Watch 3 zu gönnen und du nebenbei ebenso einen Mobilfunkvertrag gebrauchen kannst, solltest du jetzt schnell zuschlagen. Das Angebot gilt nämlich nur noch bis zum 10. September.