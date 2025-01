Wenn du glaubst, dass ein Tarif mit viel Datenvolumen auch dementsprechend viel kostet, hast du dich getäuscht. Gerade bei Handyverträgen schlummert oft einiges an Sparpotential. Allerdings muss man die guten Angebote auch erst mal finden. Um dir bei deiner Suche nach einem geeigneten Tarif unter die Arme zu greifen, stellen wir dir jetzt einen unschlagbaren Deal vor. Du hast nämlich die Möglichkeit, für nur 6,99 Euro monatlich an 35 GB zu kommen. Die Details zum Angebot erfährst du nun.

Mega-Deal von simyo: Daraus besteht der Tarif

Der Anbieter simyo hat den Preis seines simyo M Tarifs angepasst. Statt 7,99 Euro, was auch schon ein echter Schnapper ist, zahlst du jetzt nur noch 6,99 Euro im Monat. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass zwar weiterhin 7,99 Euro auf dem Kontoauszug stehen. simyo zahlt dir aber einmalig 24 Euro nach der ersten Rechnung als Cashback aus, wodurch der Preis in den ersten 24 Monaten gedrückt wird.

Für das Geld erhältst du 35 GB Datenvolumen. Du surfst dabei im 5G-Netz von O 2 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s. EU-Roaming und eine Flat zum Telefonieren wie zum Simsen sind natürlich mit an Bord. Es handelt sich hier um einen Vertrag mit 24 Monaten Laufzeit, dafür zahlst du keine Anschlussgebühr. Ab dem 25. Monat steigen die Kosten dann wieder auf 7,99 Euro im Monat. Denk also an eine rechtzeitige Kündigung, falls du den Tarif zu diesem Preis dann nicht mehr nutzen möchtest.

Entscheidest du dich für die monatlich kündbare Variante, erhöhen sich die Kosten auf 7,99 Euro und einen Bereitstellungspreis von 19,99 Euro berechnet dir simyo ebenfalls. Es lohnt sich also in jedem Fall, die Vertragsbindung einzugehen. Denn für nur 6,99 Euro im Monat bekommst du diese Menge an Datenvolumen nur selten.

35 GB sind dir zu viel? Dann bietet dir simyo auch noch zwei weitere Datenpakete mit 10 und 20 GB an. Für 10 GB zahlst du 4,99 Euro. 20 GB kosten ebenfalls 6,99 Euro, weshalb du hier ohne Aufpreis direkt auf den Tarif mit mehr Datenvolumen umrüsten kannst. Aber aufgepasst: Der reduzierte Preis von 6,99 Euro gilt nur noch bis zum 22. Januar. Alle, die sich danach für den Deal entscheiden, zahlen wieder 7,99 Euro pro Monat.