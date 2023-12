Feines Preis-Leistungs-Verhältnis: 8-Euro-Vodafone-Deal mit 30 GB endet an Nikolaus

Beim Anbieter Crash gibt es noch bis zum 6. Dezember die Deals aus der Black Week. Dabei hast du die Wahl zwischen einer Option mit 30 GB, einer mit 40 und einer mit 50 GB Datenvolumen pro Monat. Mehr als 15 Euro zahlst du dabei nicht und die günstigst Version ist mit 7,99 Euro sogar ein echter Schnapper.

30 GB für 8 Euro, für 15 Euro sogar 50 GB

Gleich drei Tarife hat Crash ins Angebot genommen und stattet sie mit EU-Roaming, VoLTE, WiFi-Call und der Möglichkeit eine eSim zu benutzen aus. Dazu gibt es selbstverständlich eine Telefonie- und SMS-Flat obendrauf. Das sind schon gute Voraussetzungen, wenn man bedenkt, dass die drei Tarife zusätzlich im guten Vodafone-Netz angeboten werden. Sie staffeln sich dabei in drei Größenordnungen.

Der kleinste Tarif bringt dir schon satte 30 GB zum Versurfen auf dein Handy. Er kostet 7,99 Euro pro Monat. Der mittlere Tarif ist unsere Empfehlung und bietet 10 GB Plus für 2 Euro mehr, also 40 GB für schmale 10 Euro. Wer noch mehr Datenvolumen braucht, kann auf den dritten Tarif im Bunde zurückgreifen, der dann auf 50 GB Datenvolumen kommt und dabei knapp 15 Euro kostet.

Alle Tarife haben eine Laufzeit von 24 Monaten und kosten zum Start knapp 10 Euro Anschlussgebühr. Ein kleiner Wermutstropfen liegt in der maximalen Geschwindigkeit der Tarife. Denn hier deckelt Crash den maximalen Speed bei 50 Mbit/s. Das ist allerdings für die allermeisten Anwender mehr als genug und übersteigt in so mancher Region die maximale Geschwindigkeit, die das Netz überhaupt hergibt. Dazu sind mit den 50 Mbit/s selbst Videokonferenzen, Livestreams oder größere Datenmengen kein Problem. Wenn du also nicht auf High-End-Geschwindigkeiten angewiesen bist, ist der Deal von Crash eine echte Überlegung wert.

Gratis-Streaming als Dreingabe

Ein kleines Schmankerl hat Crash noch bei den Vorteilen untergebracht. Denn du bekommst einen Monat kostenlos TV–Streaming auf dein Handy. Das funktioniert mit dem Anbieter waipu.tv und dessen Paket Perfect Plus. Hier bekommst du über 250 TV-Sender geboten und kannst 240 sogar in HD streamen. Gratis ist waipu.tv jedoch nur einen Monat. Danach wandelt es sich in ein Abo mit knapp 10 Euro Kosten pro Monat. Du kannst es aber auch monatlich kündigen und so nur deinen Gratis-Monat genießen, ohne in eine Kostenfalle zu geraten.