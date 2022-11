30 GB für 15 Euro: So gut sind die Telekom-Netz-Deals am Black Friday

Dass ein guter Akku-Staubsauger keine 400 Euro kosten muss, zeigt der AEG Ergorapido. Denn dieser 2-in-1-Sauger bietet alles, was der Großteil der Nutzer braucht. Jetzt ist er zum Black Friday 33 Prozent günstiger und damit echt preiswert. Wir schauen uns an, was er kann.