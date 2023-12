Vor Weihnachten noch schnell den Handytarif wechseln? 3 Telekom-Netz-Deals mit krassem Preis-Leistungs-Verhältnis

Die drei Tarife bei crash bringen dich ins stabile und zuletzt wieder preisgekrönte Netz der Telekom. Egal, ob du dich für die Option mit 12, 22 oder 32 GB Datenvolumen entscheidest: Es wird immer ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro fällig. Der kleinste Tarif fängt bei 14,99 Euro an. So richtig gut werden die Angebote aber, weil du dir gerade einen fetten Cashback vom Anbieter holen kannst. 180 Euro bekommst du zurückerstattet.

Crash-Tarife im Telekom-Netz: Das steckt drin

Erst einmal zu den Kosten, die je nach Tarif 5 Euro pro Monat mehr kosten. So zahlst du für den kleinsten Tarif mit 12 GB 14,99 Euro im Monat, der 22-GB-Tarif kostet 19,99 Euro und 32 GB kosten monatlich 24,99 Euro.

Außerdem ist bei allen Tarifoptionen eine Telefon- und SMS-Flat enthalten und sie bringen dich alle ins top D-Netz. Darüber hinaus punkten sie mit den Features VoLTE & WiFi-Call, welche die Sprachqualität beim Telefonieren verbessern.

Neue crash-Tarife gestartet – einen gibt’s für effektiv unter 8,50 Euro

Entscheidest du dich allerdings für den kleinsten Tarif mit 12 GB Datenpaket, musst du mit 25 MBit/s Download-Geschwindigkeit vorliebnehmen. Das reicht aber bereits, um unterwegs ruckelfrei Musik und Videos zu streamen und Websites mit kurzen Ladezeiten aufzurufen. Bei den beiden größeren Tarifoptionen profitierst du hingegen von je 50 MBit/s und bist somit online nochmal etwas schneller unterwegs.

Effektiv für 8,32 Euro im Monat: So rechnet sich das Angebot

Aber wie kommst du nun bei der 12-GB-Option auf einen Effektivpreis von nur rund 8,50 Euro pro Monat? Um diesen zu berechnen, fasst man alle Kosten, die über die Mindestlaufzeit (24 Monate) anfallen, zusammen und dividiert diese durch 24. Also: 19,99 Euro (Anschlusspreis) + 24 × 14,99 (Grundgebühr) – 180 Euro (Cashback). Am Ende kommen dabei ungefähr 8,32 Euro pro Monat heraus.

Den satten Cashback-Betrag sicherst du dir, wenn du im Teilnahmezeitraum eine SMS mit „Cashback“ an die Nummer 61131 schickst. Den genauen Zeitraum bekommst du per SMS zugeschickt. Anschließend werden dir die 180 Euro auf dein Konto überwiesen.

Im Kleingedruckten steht allerdings: „Falls der Mobilfunkvertrag vor Ablauf der Mindestlaufzeit beendet wird, behält sich die klarmobil GmbH vor, bereits ausgezahltes Cashback anteilig zurückzufordern.“ Da die Mindestvertragslaufzeit hier bei 24 Monaten liegt, sollte in aller Regel aber kein solcher Fall eintreten.