3-in-1-Sauger im Black Friday Sale: Hiermit saugst, wischst und trocknest du in einem Schritt

Wer bereits von einem herkömmlichen Staubsauger auf einen Akkusauger umgestiegen ist, weiß die Vorteile eines kabellosen Saugers zu schätzen. Auch der Redkey W12 kommt ohne Kabel aus und bietet dadurch ein hohes Maß an Freiheit und Flexibilität bei der Bodenreinigung. In welchen Disziplinen er ansonsten überzeugt und welche Funktionen ihn zu einem praktischen Alltagshelfer machen, erklären wir dir in diesem Artikel. Bis zum 27. November ist er zudem bei Amazon besonders günstig zu haben.

3-in-1 Haushaltshelfer für trockenen, feuchten und klebrigen Schmutz

Während du normalerweise für die Bodenreinigung mindestens einen Staubsauger, einen Mopp und einen Wassereimer durch die Wohnung schleppen musst, hast du mit dem Redkey W12 alle drei Haushaltshelfer in einem. Dadurch lässt sich damit nicht nur Staub und loser Schmutz aufnehmen, sondern auch feuchter und klebriger Dreck, wie etwa Essensreste oder verschüttete Milch.

Damit das überhaupt möglich ist, ist in dem Nass-Trockensauger ein Wassertank für Frischwasser und ein Abwassertank verbaut, in dem sämtlicher Schmutz landet. Mit einem Gewicht von 3,8 Kilogramm lässt er sich dazu auch problemlos von Etage zu Etage tragen.

Redkey W12: Hiermit reinigst du deine Wohnung leise und ausdauernd

In einem Schritt nimmt der W12 bis zu 75 Prozent des Putzwassers auf, sodass der Boden im Anschluss nicht erst noch lange trocknen muss und keine Wasserschäden entstehen. Um dir auch bei der Pflege des Geräts selbst Arbeit abzunehmen, ist darüber hinaus zusätzlich eine Selbstreinigungsfunktion integriert, mit der sich die Bürstenwalze automatisch säubern lässt. Mit einer Akkulaufzeit von rund 45 Minuten hat der Redkey W12 eine hohe Ausdauer, mit der sich Flächen von bis zu 200 Quadratmetern reinigen lassen. Dabei ist er sowohl für Laminat- und Hartholzböden als auch für Fliesenböden geeignet.

Somit ist der Redkey W12 nicht nur aufgrund der vielen Reinigungsfunktionen auch bestens für Haushalte mit Kindern oder Haustieren geeignet. Mit einer Lautstärke von nur 72 Dezibel ist er auch vergleichsweise leise. So ist die Reinigung mit dem Gerät auch für empfindliche Hunde-Ohren und schlafende Kinder kein Problem.

In der Black Friday Woche vom 21. bis 27. November ist der Redkey W12 bei Amazon zum Bestpreis von 184 Euro erhältlich.