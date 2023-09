MediaMarkt feiert Samsung Week: 3 der 10 beliebtesten Smartphones sind richtig günstig

Gerade läuft bei MediaMarkt die „Samsung Galaxy Week“. Hier sind zahlreiche Geräte, nicht nur Smartphones, des Herstellers im Angebot. Die Aktion ist also auch einen Blick wert, wenn du Ausschau nach Tablets, Smartwatches oder Kopfhörern hältst.

Galaxy S23 fällt auf fast 700 Euro – dieses Handy ist der Preis-Tipp

Das Galaxy S23 aus der aktuellen Generation der Samsung-Smartphones ist auf rund 680 Euro reduziert. Auch der Bestseller der A-Reihe aus diesem Jahr ist mit knapp 350 Euro auf einem akzeptablen Niveau angekommen. Grundsätzlich lohnenswert, aber auch keine Sensations-Angebote.

Hellhörig werden Sparfüchse aber beim Galaxy S22. Das Flaggschiff aus dem vergangenen Jahr ist nach wie vor eines der Top-Geräte auf dem Markt. Die Innovationssprünge von Generation zu Generation werden immer kleiner und so ist das S22 immer noch ein guter Tipp. In unserem Leser-Ranking findet es sich gerade auf Rang 7 wieder, was echt ordentlich ist.

Bei MediaMarkt bekommst du es für aktuell rund 525 Euro, was aktueller Bestpreis ist. Damit ist das Flaggschiff aus 2022 in einem Preis-Bereich angekommen, der für immer mehr Nutzer relevant wird und in dem sich das S22 durchaus als Preis-Leistungs-Tipp bezeichnen darf.

Samsung S22: Das macht es zum echten Tipp

Wir können hier nun die technischen Vorzüge des Galaxy S22 herunterbeten (oder dich einfach aufs Datenblatt und unseren S22-Testbericht verweisen), um das Handy einzuordnen. Der größte Vorteil des S22 liegt allerdings ganz schnöde in seiner Größe. Das S22 ist mit einer Displaydiagonalen von nur 6,1 Zoll und der mittlerweile üblichen hohen Screen-to-Body-Ratio (Display-Gehäuse-Verhältnis) ein echt handliches Gerät. Wer also ungern ein Riesen-Gerät mit sich herumschleppt, findet hier einen der wenigen Vertreter im Android-Bereich, der noch so richtig klein ist.

Samsung Galaxy S22 Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 2200 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 167 g Farbe Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün, Geld, Pink, Violett Einführungspreis Galaxy S22 (128 GB): 849 €, Galaxy S22 (256 GB): 899 € Marktstart Februar 2022

Die Galaxy Week Angebote bei MediaMarkt laufen noch einige Zeit. Ende ist erst am 25. September. Teilweise gibt es hier Rabatte in Höhe von 40 Prozent auf den UVP. Es ist aber möglich, dass die besten Deals rasch ausverkauft sein werden.