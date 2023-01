Saugen & Wischen auf einmal: Philips Akku-Sauger mehr als 200 Euro billiger

Der SpeedPro Max Aqua Plus von Philips verfügt sowohl über ein Saug- als auch ein Wischsystem und kombiniert dadurch beide lästigen Aufgaben in einem. Was dir bei dem Staubsauger für 399 Euro alles geboten wird, erfährst du hier.

Was kann der 2in1 Staubsauger?

Bereits als reiner Staubsauger macht der SpeedPro Max Aqua Plus etwas her: Mittels einer innovativen 360°-Saugdüse werden Schmutz und Staub von allen Seiten aufgenommen. Besonders cool: Durch die flexible Saugdüse gehört lästiges Herumfuchteln mit dem Akku-Sauger der Vergangenheit an, denn selbst beim Zurückziehen des Geräts wird Staub eingesaugt. Darüber hinaus profitierst du von der flexiblen Bauweise auch beim Reinigen von schwer erreichbaren Stellen, wie beispielsweise unter der Couch. Dank der verbauten LED-Leuchten siehst du dabei auch stets, wo du noch Staub übersehen hast.

Mit ein paar einfachen Handgriffen lässt sich das Gerät dabei zum Handstaubsauger umfunktionieren, wodurch du noch flexibler saugen kannst. Die Aufsätze für den Staubsauger sind ebenfalls äußerst nützlich: Die Turbodüse eignet sich unter anderem perfekt dazu, Tierhaare von Polstermöbeln zu entfernen oder um deine Autositze gründlich zu reinigen. Mit der Fugendüse werden hingegen auch schwer erreichbare Stellen fix gesaugt. Das Staubbehältervolumen fällt mit rund 0,6 Litern ausreichend groß für eine gründliche Reinigung aus.

Bei der Flexibilität hilft natürlich, dass der Staubsauger völlig kabellos daher kommt und mit einem Akku betrieben wird. Im Eco-Modus hält dieser rund 80 Minuten, das soll für bis zu 125 Quadratmeter reichen. Wenn es hingegen schnell gehen muss, hilft der Turbo-Modus aus – hier kommt der Akku aber lediglich auf 28 Minuten. Zum Volladen braucht das Gerät über das magnetische Ladesystem rund fünf Stunden.

Ein Sauger als Wischer – taugt das was?

Doch neben einem reinen Staubsauger bekommst du hier ja auch einen Wischer dazu. Während du saugst, wird über die Aqua-Düse Wasser freigelassen und mittels der Wischpads reinigst du deine Wohnung. Diese Pads sind übrigens austauschbar, beim Kauf des Saugers bekommst du zwei direkt mitgeliefert. Für noch mehr Wischleistung kannst du außerdem ein Reinigungsmittel deiner Wahl hinzufügen und damit dem Schmutz den Kampf ansagen: Bis zu 99 Prozent aller Bakterien sollen auf diesem Weg beseitigt werden können. Die Wisch-Komponente macht also durchaus ebenfalls etwas her.

Der Philips SpeedPro Max Aqua Plus Stielsauger vereint Saugen und Wischen. Eine echte Hilfe für den Haushalt, denn indem du beides auf einmal erledigst, kannst du viel Zeit sparen. Mit einem Rabatt von 36 Prozent und mehr als 200 Euro auf den UVP ist das Preisschild von 399 Euro bei MediaMarkt dabei auf jeden Fall ein guter Deal. Auch im Marktvergleich überzeugt das Schnäppchen. Günstiger gibt’s den SpeedPro Max Aqua Plus aktuell nicht. Amazon hat allerdings gekontert und geht die 399 Euro mit.