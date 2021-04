Bei Logitel gibt es jetzt den SIM-Only-Tarif green LTE Telekom mit satten 26 GB Datenvolumen. Der Tarif gewährt Zugang zum Telekom-Netz samt LTE und bringt noch einige Extras mit sich. Allerdings musst du auch einige Dinge beachten. Wir haben alle Einzelheiten.

Vertragspartner bei diesem Tarif ist mobilcom-debitel, abgeschlossen wird das Angebot aber auf der Seite von Logitel. Der Deal endet offenbar am 30. April wieder.

26 GB Telekom-LTE für 20 Euro – das steckt drin, das macht den Deal besonders

In den Eckdaten lauert keine Falle: Der green-LTE-Tarif bietet die namensgebenden 26 GB Datenvolumen pro Monat im Telekom-Netz. Und das für eine Grundgebühr von 19,99 Euro. Die einmalig zu entrichtende Anschlussgebühr ist mit 19,99 Euro ebenfalls etwas vergünstigt. Normalerweise werden hier 39,99 Euro fällig.

Neben dem Datenvolumen beinhaltet der Tarif eine Allnet-Flat in alle Netze, jedoch keine SMS-Flat. EU-Roaming ist inklusive. Obendrauf gibt es außerdem noch einen 2-Monate-Gratis-Zeitraum für den Magazin-Lese-Dienst Readly. Hierbei musst du aufpassen. Kündigst du Readly nicht, kostet der Dienst ab dem 3. Monat rund 10 Euro – bleibt allerdings monatlich kündbar. Bist du generell interessiert an Readly, dann schau dir mal unsere Exklusiv-Aktion an.

→ Hier kannst du den Tarif direkt buchen

Aufgepasst: Das musst du bei dem Deal beachten

Auch den Tarif selbst solltest du bis zum Ende der Mindestvertragslaufzeit nach 24 Monaten kündigen. Denn: Der Angebotspreis von Logitel – also die 19,99 Euro Grundgebühr – gilt nur für diesen Zeitraum. Danach verteuert sich der Tarif auf 39,99 Euro, wird also doppelt so teuer.

Ebenfalls wissenswert: Der Tarif bringt dich zwar ins Telekom-Netz, allerdings nicht gleichberechtigt mit Netzbetreiber-Kunden (die deutlich mehr bezahlen). Die maximale Download-Geschwindigkeit ist auf 21,6 MBit/s gedeckelt. Das reicht für beinahe alle Anwendungen, ist also im Alltag kein Hindernis. 5G ist bislang ebenfalls nur den Netzbetreiber-Kunden vorbehalten. Hier geht’s zum Tarif direkt bei Logitel.