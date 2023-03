250 MBit/s für 30 € & kein Anschlusspreis: Diese O2-Aktion für DSL-Internet gilt nur noch kurze Zeit

Dabei gibt es nur noch bis zum 4. April eine Online-Aktion, bei der du für einen Neuvertrag zwölf Mal 10 Euro Rabatt auf den Monatspreis bekommst – also ein Jahr lang weniger zahlst. Kombiniert wird das mit einem geschenkten Anschlusspreis – sonst 49,99 Euro. Insgesamt wartet also eine Ersparnis in Höhe von rund 170 Euro auf dich.

250er-Leitung mit DSL zum Sparpreis

In unserer Beispielrechnung nehmen wir den Tarif O₂ my Home L an, der nur noch bis zum 4. April diese 10-Euro-Gutschrift pro Monat bereithält. Realisiert wird er meist über die DSL-Infrastruktur. Je nachdem ist er aber auch per Kabel oder sogar Glasfaser verfügbar.

Darin stecken eine Internet-Flat mit bis zu 250 MBit/s Downloadrate sowie eine Telefon-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze und ins Festnetz. Wer auf die Uploadgeschwindigkeit verstärkten Wert legt, bekommt hier 40 MBit/s Datengeschwindigkeit in der Leitung.

Regulär kostet der flotte Tarif, der für Gaming, Home-Office und Streaming im Mehrpersonen-Haushalt absolut ausreicht, 39,99 Euro pro Monat und 49,99 Euro einmaligen Anschlusspreis. Den Anschlusspreis streicht O₂ derzeit komplett. Die monatlichen Kosten werden zumindest in den ersten zwölf der 24 Monate Mindestvertragslaufzeit auf 29,99 Euro zusammengestrichen.

→ Jetzt Tarif wählen & buchen

10-Euro-Bonus bei O2 gilt nur noch bis zum 4. April

Laut Angabe auf der Seite von O₂ gilt der 10-Euro-Bonus für den 250er-Tarif nur noch wenige Tage – nämlich bei Abschluss bis zum 4. April. Im höheren Tarif – der 1.000-MBit/s-Variante, die nicht überall verfügbar ist – sind es beispielsweise nur 5 Euro Monats-Bonus im ersten Jahr.

Günstiger geht es natürlich auch noch. Im 100- oder 50-MBit/s-Tarif gibt es ebenfalls 10 Euro Rabatt. Allerdings hier wohl noch über den 4. April hinaus und insgesamt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis in der 250er-Option am besten.

O₂-Aktion: Nur noch für kurze Zeit gibt es den 250-MBit/s-Tarif mit Preisvorteil (Screenshot vom 30. März)

Übrigens: Auch einen passenden Router kannst du dir über O₂ dazubuchen. So gibt es etwa die Top-Variante der AVM-Router für DSL, die FritzBox 7590 AX mit Wi-Fi 6, für 6,99 Euro Aufpreis pro Monat dazu. Einen einfachen, O₂-gebrandeten Router bekommst du für 3,99 Euro monatlich dazu. Da hier jeweils noch rund 50 Euro als Bereitstellungspreis für die Hardware anfallen, kann es sich auch lohnen, selbst einen Router zu kaufen.