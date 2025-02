Der Mobilfunkanbieter simyo bietet gerade in Kooperation mit uns ein Cashback für alle an, die ihren teilnehmenden Tarif über inside digital bestellen. Je nach Tarif kannst du dir so ein Cashback von bis zu 24 Euro sichern. Dadurch kommst du bereits für 5,99 Euro Monatskosten an einen top 5G-Tarif mit 25 GB Datenvolumen. Für den Großteil aller Nutzer sollte das mehr als genug sein, da du hiermit unterwegs bereits ziemlich lange Social Media nutzen, Musik streamen oder ab und zu auch mal Serien in Bus und Bahn schauen kannst. Willst du öfters Videos oder Filme streamen – etwa weil du täglich viel pendeln musst – hat simyo ebenfalls ein exklusives Angebot parat, das nur wenige Euro mehr kostet.

Schnäppchenpreis: Das bietet der Tarif für unter 6 Euro im Monat

Den Mobilfunktarif simyo S kannst du dir gerade mit oder ohne Laufzeit sichern. Bindest du dich für 24 Monate, sparst du nochmal mehr – aber ehrlich gesagt nicht viel mehr. Für einen kleinen Aufpreis bleibst du flexibel und kannst bei einem besseren Angebot schnell wechseln.

Aber schauen wir zunächst, was die Tarife so zu bieten haben. Der simyo S stellt 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz von O2 bereit. Du surfst und streamst hier mit 50 MBit/s Downloadgeschwindigkeit. Eine Allnet- und SMS-Flat ist ebenfalls mit dabei. Monatlich kostet dich der Tarif dann 6,99 Euro. Bindest du dich für 24 Monate, erhältst du über unseren Link ein Cashback in Höhe von 24 Euro. So drückst du die Rechnung monatlich auf nur noch 5,99 Euro über zwei Jahre. Eine Anschlussgebühr musst du obendrein nicht zahlen.

Möchtest du monatlich kündigen können, zahlst du grundsätzlich erstmal ebenfalls 6,99 Euro pro Monat, aber es fällt zusätzlich noch eine Anschlussgebühr an. Exklusiv bei uns bekommst du jedoch 19,99 Euro Cashback zurück, sodass du dir immerhin den Anschlusspreis dennoch sparst.

Auch 50 GB Datenvolumen holst du dir mit dem simyo L im Angebot. Ein großer Vorteil des Tarifs ist das großzügige Datenkontingent. Monat für Monat stehen dir satte 50 GB zur Verfügung. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s kannst du das 5G-Netz von O2 ebenfalls voll ausnutzen – perfekt, um Serien zu streamen oder durch TikTok zu scrollen. Eine SMS- und Telefon-Flat ist selbstverständlich auch hier enthalten.

Falls du gerne ins Ausland reist, profitierst du zusätzlich vom EU-Roaming. Simyo bietet dir außerdem auch hier volle Flexibilität: Egal, ob du dich für eine 24-monatige Laufzeit entscheidest oder lieber monatlich kündigen möchtest – du hast ebenso freie Wahl. Mit 24 Monaten Laufzeit zahlst du 9,99 Euro monatliche Grundgebühr und 0 Euro Anschlusspreis. Wie auch beim kleineren Tarif gibt’s hier aber auch ein Cashback in Höhe von 24 Euro, wodurch du effektiv jeden Monat einen Euro sparst.

Möchtest du hingegen monatlich kündigen können, zahlst du ebenfalls 9,99 Euro Grundgebühr. Den Anschlusspreis bekommst du hier dank 19,99 Euro Cashback im Nachhinein zurückerstattet.