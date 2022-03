24-Stunden-Deals bei MediaMarkt & Saturn: Das gibt es heute radikal reduziert

Am Montag gibt es bei Saturn einen HP-Laptop und bei MediaMarkt einen Wärmepumpentrockner von Siemens im Angebot. Bei beiden setzten die Händler den Rotstift an. Vor allem beim wuchtigen Haushaltsgerät sinkt der Preis extrem. Wir schauen uns die beiden Tages-Deals genauer an.

Siemens-Trockner um mehr als die Hälfte günstiger

Vor allem im Vergleich zum Herstellerpreis kratzt MediaMarkt beim Siemens Wärmepumpentrockner WT47XMA1 einiges herunter. Statt einst 1.459 Euro stehen nun und nur bis Dienstagmorgen, 9 Uhr, 699 Euro auf dem Preisschild. Vor dem Start des Angebots war das Gerät für 760 Euro zu haben, was bereits ein guter Preis war. Nun also der Sprung auf die Bestmarke und unter die 700-Euro-Grenze.

Der Trockner bietet eine 8-Kilogramm-Trommel (112 Liter Raumvolumen). Diverse Modi für verschiedene zu trocknende Wäsche und eine Selbstreinigungsfunktion. Dazu ist er per A+++-Label als energieeffizient ausgezeichnet und durch EcoTopTen als nachhaltig zertifiziert. Der freistehende Frontlader ist im Betrieb nur etwas lauter als eine herkömmliche Spülmaschine. Der Hersteller gibt eine Schallleistung von 62 Dezibel an.

HP Gaming-Notebook bei Saturn im Angebot

Von 819 Euro auf kurzzeitig nun 699 Euro reduziert Saturn ein Gaming-Notebook von HP. Der 15,6-Zoll-Laptop aus der Pavillion-Serie (HP PAVILION GAM 15-EC2345NG) ist mit einem für den Preis angemessenen Gesamtpaket ausgerüstet. Neben dem Ryzen-5-Prozessor und der 512-GB-SSD-Festplatte ist primär die dedizierte Grafikkarte, eine Nvidia GeForce GTX 1650, bemerkenswert.

Wie für ein Gaming-Notebook üblich zeigt sich das Gerät in einem schnittigen Design und bietet zahlreiche Anschlüsse für Peripherie. Neben HDMI- und LAN-Anschluss sind insbesondere die verschiedenen USB-Slots zu nennen. Hier gibt es einmal USB 2.0 und einmal USB 3.2 des Typs A sowie einen USB-3.2-Slot für USB-C-Stecker. Auch bei den kabellosen Standards bietet der Laptop neuartige Versionen. Bluetooth 5.2 ist mit dabei und WLAN-Verbindungen sind mit dem schnellen Standard WiFi 6 möglich.

Tagesangebote bei MediaMarkt und Saturn

Die Tagesangebote von MediaMarkt und Saturn gibt es seit Anfang März wieder. Seitdem sind hier Küchenmaschinen, Laptops, Fernseher, Wallboxen, Speicherkarten, Kaffeemaschinen und Smartphones – auch von Apple – teilweise deutlich im Preis gesenkt worden. Jeweils für 24 Stunden, danach kam dann die Ablösung. Die Angebote gelten immer von 9 Uhr bis 9 Uhr. Wie üblich gilt bei solchen Aktionen die Floskel „Solange der Vorrat reicht“. Niemand sagt jedoch, wie groß der Vorrat ist. Somit droht unter Umständen Ausverkauf-Gefahr.

Die Tagesangebote der vergangenen Woche im Über- und Rückblick: