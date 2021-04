MediaMarkt Tagesdeals: 65-Zoll-TV von LG rutscht unter 1.000 Euro

Vier neue Tagesangebote starten an diesem Vormittag bei MediaMarkt. Zwischen 9 und 9 Uhr gelten die Deals im Rahmen der „Preis-Ansage“-Aktion, die als solche bereits seit Wochen online ist. Heute ist unter anderem ein großer LG-Fernseher der NanoCell-Serie im Angebot. 65 Zoll Bildschirmdiagonale rutschen deutlich unter die 1.000-Euro-Marke. Daneben gibt es auch noch einen teureren Samsung-TV aus der QLED-Serie sowie eine Canon-Kamera und ein Huawei-Smartphone.

Bei allen genannten Angeboten bietet MediaMarkt im Zuge der Tagesangebote den aktuellen Bestpreis. Rasche Konter-Aktionen weiterer Händler sind aber nicht ausgeschlossen.

LG- und Samsung-Fernseher im Angebot: 65 Zoll unter 1.000 Euro

Neben der deutlich teureren OLED-Serie unterhält LG auch eine NanoCell genannte Fernseher-Reihe. Diese basiert auf LCD-Technik, bietet aber ebenfalls neueste Technologiestandards sowie 4K-Auflösung, Smart TV und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter vier HDMI-Slots (2 x HDMI 2.1).

Der 65-Zoll-Fernseher der Reihe, der LG 65NANO867NA NanoCell, kostet jetzt 939 Euro und rutscht damit von seiner 1.600-Euro-Preisempfehlung auf unter 1.000 Euro.

Für 160 Euro Aufpreis, also für 1.099 Euro gibt es eine TV-Alternative von Samsung in den Tagesangeboten. Der QLED-Fernseher Samsung GQ55Q90T ist mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale etwas kleiner als das LG-Gerät. Die QLED-Technik ist aber auch hochwertiger als die NanoCell-LC-Displays von LG. An OLED kommt aber auch das ähnlich klingende QLED, das auf feiner gefiltertem LED-Panel basiert, nicht heran.

Canon-Kamera mit zwei Objektiven

Hobbyfotografen und vor allem die, die es werden wollen, können sich dieses Angebot von MediaMarkt genauer ansehen. Die Canon EOS M50, eine Systemkamera, ist im Starterset mit zwei Objektiven für 666 Euro zu haben. Gestern kostete die Kamera noch 929 Euro.

Die Kamera mit Sucher, Touchscreen und WLAN-Anbindung knipst mit einer effektiven Fotoauflösung von 24,1 Megapixeln. Für den Start sind zwei Objektive mit im Paket, eines mit einer Brennweite von 15-45 mm (f/3.5-6.3) und eines mit 55-200 mm Brennweite. (f/4.5-6.3). Daneben gibt es einen Gehäusedeckel für den Schutz des Objektivglases und einen Tragegurt für sicheres Transportieren. Netzkabel und Akku sowie Ladegerät sind ebenfalls mit im Paket.

Vorteil der kompakten Kamera: Sie ist leicht zu bedienen, eignet sich insbesondere für anspruchsvolle Einsteiger. Außerdem ist sie handlicher und leichter als eine Spiegelreflex-Kamera, sodass sie mit ihren 387 Gramm (Herstellerangabe) insbesondere beim Reisen ein guter Begleiter ist.

Huawei-Smartphone bei MediaMarkt zum Spottpreis

Last but not least gibt es noch ein Smartphone in den Tagesangeboten. Wobei hier zwei Dinge zu beachten sind: Für 119 Euro gibt es das Huawei P40 lite E zu kaufen. Diese E-Version ist noch einmal eine abgespeckte Variante des normalen P40 lite. Es gibt weniger Speicher – 64 statt 128 GB – und einen schwächeren Prozessor ohne 5G-Modem (hier geht’s zum detaillierten Daten-Vergleich). Dafür sparst du am Preis, für schlappe 120 Euro wird das Handy zum Spar-Tipp. Zweite Bedenkenpunkt sind die von Haus aus fehlenden Google-Dienste. Mittlerweile, zwei Jahre nach Eintreten der ursächlichen US-Sanktionen, hat Huawei wirkliche Nachteile weitgehend ausgemerzt und mit eigenen Diensten ausgeglichen.

