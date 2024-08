21 Cent pro GB? DARUM ist dieser 5G-Tarif ein Spar-Tipp

In der Tarifwelt von MediaMarkt kannst du immer mal wieder echte SIM only Schnäppchen abgreifen. Viele Mobilfunktarife beinhalten nämlich einen Gutschein des Elektronikfachmarktes, wodurch du bei künftigen Einkäufen noch mal extra sparen kannst. Aktuell sticht dabei ein Angebot besonders hervor: Hier gibt’s 40 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz samt 5G schon für nur 14,99 Euro pro Monat. Und MediaMarkt packt den bereits erwähnten 150-Euro-Gutschein noch mit dazu. Wir schauen uns den 5G-Tarif und seine Vorteile mal genauer an.

→ Zum Angebot

40 GB und 5G – das bietet dir der Handyvertrag

Es handelt sich bei dem „green LTE“-Tarif um ein Angebot von Freenet. Du befindest dich somit im Netz von Vodafone, gehst aber keinen Vertrag mit dem Provider ein. Dir stehen hier 40 GB Datenvolumen im LTE oder 5G-Netz zur Verfügung. Die maximale Download-Bandbreite ist mit 50 MBit/s zudem mehr als ausreichend für Streaming oder tägliche YouTube-Besuche.

Natürlich erhältst du außerdem eine Allnet-Flat und gratis EU-Roaming. Eine eSIM-Option gibt es allerdings nicht. Dafür ist zumindest die lästige Datenautomatik ebenfalls nicht mit an Bord. Die Mindestlaufzeit beträgt wie üblich 24 Monate. Alles in allem also ein solider Tarif für Menschen, die auf eine ordentliche Menge Daten angewiesen sind, aber nicht zu viel zahlen wollen.

Nur 21 Cent pro GB? So rechnet sich der 5G-Tarif

Kommen wir also nun zum spannenden Teil: Du zahlst monatlich nur 14,99 Euro für den Vodafone-Tarif. Mit Blick auf das große Datenvolumen im 5G-Netz ein fairer Preis! Nach Ablauf der Mindestlaufzeit steigen die Tarifkosten dann jedoch auf 46,99 Euro pro Monat. Denk also unbedingt daran, den Vertrag rechtzeitig zu kündigen. Zusätzlich kommen noch eine einmalige Anschlussgebühr von 39,99 Euro und 4,95 Euro für den Versand dazu. Gespart wird hingegen dank des Wechselbonus von 50 Euro, wenn du deine alte Rufnummer mitbringst.

5G-Tarif bei MediaMarkt mit Gutschein

Richtig rund macht den Tarif-Deal dann noch der MediaMarkt-Gutschein im Wert von 150 Euro. Der Versand des Coupons erfolgt via Mail und ist in Teilbeträge gestückelt – du kannst also nicht sofort das komplette Gutschein-Guthaben auf einmal ausgeben. Generell lässt sich der Gutschein ausschließlich vor Ort in MediaMarkt-Filialen einlösen. Allerdings ist das Ganze auch anonymisiert, wodurch du die Gutscheine problemlos an Dritte übertragen kannst. Der Deal beinhaltet also auch immer ein gutes Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für die Hinterhand.

Rechnet man alle Kosten und Boni zusammen und auf den Monat runter, zahlst du hier pro verbrauchtem GB monatlich nur 21 Cent. Das ist für einen 5G-Tarif ziemlich günstig. Auch wenn du nicht viel mit diesen sogenannten Effektivkosten anfangen kannst, ist der Deal mit seinen geringen Monatskosten und coolen Boni richtig spannend.