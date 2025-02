Dein aktuelles Smartphone segnet bald das Zeitliche, du hast aber absolut keine Lust, dich tagelang durch unzählige Tarif-Angebote für ein neues Handy zu wühlen? Dann hast du auf den richtigen Artikel geklickt. Wir haben einen Deal zum Google Pixel 9 bei Sparhandy gefunden, der sich gewaschen hat. Wie klingen 200 Euro Wechselbonus und coole Gratisbeigaben für dich? Mehr Details liest du hier.

Das erwartet dich beim Google Pixel 9

Bevor wir die Konditionen des Tarifs genauer unter die Lupe nehmen, geben wir dir noch einen kurzen Vorgeschmack auf das Google Pixel 9. Hier bekommst du ein 6,3 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.424 p. Die Dualkamera mit bis zu 50 MP hält jeden Moment in ordentlicher Qualität fest. All deine Daten finden auf dem internen Speicher mit 128 oder 256 GB Platz. Durch den ganzen Tag und wenn nötig auch die Nacht bringt dich ein Akku mit einer Kapazität von 4.700 mAh. Mehr Infos zum Pixel 9 liefert dir unser Datenblatt.

Das Gerät hat es dir angetan? Dann lass uns jetzt einen Blick auf den Tarif werfen. Der zweite Teil des Bundles besteht aus dem Vodafone Smart Lite Spezial. Dieser liefert 35 GB im 5G oder LTE-Netz von Vodafone. Du bist dabei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s unterwegs. Wer nicht nur surft, sondern auch gelegentlich eine SMS verschickt oder telefoniert, zahlt hierfür dank einer Allnet-Flat in allen deutschen Netzen keinen Cent. EU-Roaming gibt es ebenfalls dazu.

So viel musst du für dein neues Smartphone zahlen

Das Google Pixel 9 bekommst du in diesem Angebot in der 128-GB-Variante für einmalig 9,95 Euro. Der Tarif hat eine Laufzeit von 24 Monaten und hier zahlst du monatlich 34,99 Euro. Ein Anschlusspreis von 39,99 Euro sowie 6,99 Euro Versand kommen noch on top.

Wenn du von einem anderen Anbieter wechselst und deine Rufnummer mitnimmst, gönnt dir Vodafone jetzt einen Wechselbonus über 200 Euro. Doch damit nicht genug, bei Sparhandy bekommst du aktuell für den Kauf eines Geräts aus der Pixel 9 Serie, das passende Panzerglas sowie einen 45W USB-C-Adapter – komplett kostenlos!

Du möchtest dich nicht von Gratisbeigaben bestechen lassen? Dann rechnen wir das Angebot jetzt noch einmal komplett durch und du wirst sehen, dass es sich auch ohne Goodies lohnt. Nach 24 Monaten hast du insgesamt 896,69 Euro an Sparhandy gezahlt. Abzüglich der 200 Euro (Wechselbonus) landen wir bei 696,69 Euro. Für das Pixel 9 zahlst du im Moment, je nach Händler, rund 660 Euro. Ergibt monatliche Effektivkosten für den 35 GB Tarif von circa 1,50 Euro. Damit hat sich dieses Angebot den Schnäppchen-Titel wahrlich verdient und du kannst getrost zuschlagen.

