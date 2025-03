Bei freenet wartet aktuell ein ganz besonderes Tarif-Bundle auf dich. Wo andere Provider normalerweise ein Smartphone oder sonstige Hardware mit zum Vertrag legen, bekommst du hier ein Mail-Konto. Genauer gesagt: Der Tarif kommt als vergünstigte Zugabe zum kostenlosen Mail-Konto dazu. Was zunächst etwas umständlich klingen könnte, bringt aber auch einen echten Vorteil mit sich.

freenet Mail-Abo inklusive Cloudspeicher

Alles, was du tun musst, um an deinen günstigen 20 Gigabyte Tarif ranzukommen, ist ein kostenloses Mail-Konto bei freenet zu eröffnen. Dies geht direkt auf der Aktionsseite und ist blitzschnell erledigt. Es gibt dabei drei verschiedene Abos, von kostenfrei über 3,49 Euro bis zu 5,99 Euro im Monat. Die Abos unterscheiden sich nicht nur im Preis, es kommt auch ein unterschiedlich großer Speicher mit daher. Denn bei jedem Mail-Abo ist direkt auch ein Cloudspeicher inklusive. Dies ist richtig praktisch, um etwa Speicherplatz auf dem Smartphone zu sparen oder von überall aus Zugriff auf die neuesten Urlaubsbilder zu haben. Zur Auswahl stehen:

kostenloses E-Mail-Konto: 1 GB E-Mail- und 2 GB Cloudspeicher

3,49 Euro für das E-Mail-Konto: 7 GB E-Mail- und 50 GB Cloudspeicher

5,99 Euro für das E-Mail-Konto: 12 GB E-Mail- und 100 GB Cloudspeicher

Hinzu kommt stets eine Allnet-Flat von klarmobil mit 20 GB Datenvolumen. Diese kostet normalerweise 9,99 Euro, in Kombination mit dem Mail-Abo kommst du jetzt aber schon zum Sparpreis dran. Je nachdem, für welches Abo du dich entscheidest, ändert sich der Rechnungsbetrag für den Tarif:

So viel musst du für den Tarif zahlen

Zusätzlich hast du die Möglichkeit, bis zu 20 Gigabyte in einem freenet-Hotspot zu versurfen. Das ist vorwiegend dann praktisch, wenn dir dein Datenvolumen unterwegs ausgeht. Mit einem 20-Gigabyte-Tarif sollte das aber nicht so schnell passieren.

Das liefert dir der Tarif

Wie bereits erwähnt, bekommst du hier 20 Gigabyte. Du surfst im 5G-Netz von Vodafone mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Wie üblich gibt es noch eine Flat zum Telefonieren und zum Simsen mit dazu. EU-Roaming ist ebenfalls im Preis enthalten. Außerdem ist der Tarif VoLTE und WLAN-Call fähig. Praktisch ist, dass du die Konditionen auch über eine eSIM nutzen kannst. Einen Anschlusspreis stellt dir freenet nicht in Rechnung.

Der monatliche Preis variiert wie oben beschrieben je nach Mail-Abo. Wichtig an dieser Stelle ist, dass das freenet Mail-Abo eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten hat. Der Tarif läuft hingegen über 24 Monate hinweg. Am günstigsten kommst du grundsätzlich mit der Basic-Variante für nur 4,99 Euro weg. Du bekommst den Tarif fünf Euro günstiger als bei einer Einzelbuchung und obendrein auch noch ein Mail-Konto mit Cloudspeicher. Wenn du jedoch oft mit knappem Speicherplatz auf deinem Smartphone zu kämpfen hast, könnten sich die kostenpflichtigen Varianten mit noch mehr Speicherverfügbarkeit ebenfalls lohnen. Entscheide am besten selbst, welches Angebot am besten zu dir passt.

Jetzt weiterlesen Amazon startet Samsung-Abverkauf: Galaxy S24 günstiger als je zuvor