20-GB für unter 10 Euro: Diesen Tarif-Deal solltest du dir nicht entgehen lassen

Wenn du auf der Suche nach einem günstigen Tarif mit ordentlich Substanz bist, solltest du dir den aktuellen Deal bei Freenet anschauen. Günstiger geht es in dieser Konstellation aktuell nicht. Wir schauen, was du bekommst – und worauf du achten musst.

20 GB für 10 Euro: Tarif kostet eigentlich fast 37 Euro

Der Tarif Green LTE 20 GB bringt dich ins Vodafone-Netz mit LTE50 und gibt dir namensgebende 20 GB Datenvolumen pro Monat mit auf den Weg. Den Tarif schließt du klassisch über 2 Jahre ab und per Tarifdatenblatt kostet er stolze 36,99 Euro Grundgebühr pro Monat. Nun geht Freenet hin und streicht den Preis ordentlich zusammen. Du zahlst nämlich nur 9,99 Euro Grundgebühr, wenn du den Tarif jetzt in den kommenden Tagen (Aktionszeitraum) abschließt.

In aller Regel gelten diese Aktionstarife nur für wenige Tage bis maximal eine Woche. Wann genau das Angebot diesmal endet, ist noch nicht bekannt.

Schauen wir uns die Preise an: Die einstigen 36,99 Euro sind für einen 20-GB-Tarif, der ohne 5G-Anschluss auskommt, an sich recht teuer. Schon zuletzt war der Tarif daher häufig auf 19,99 Euro reduziert. Nun setzt der Anbieter mit den 9,99 Euro aber eine Preismarke und bietet den 20er-Tarif für unter 10 Euro an. Da du auch sonst keine fixen Kosten hast (den Anschlusspreis kannst du dir erstattet lassen), ist der Vertrag ein echter Tarif-Tipp. Die wichtigsten Daten noch einmal in Kürze:

20 GB LTE Datenvolumen

Vodafone-Netz mit LTE 50 (bis zu 50 Mbit/s Download-Speed)

Allnet-Flat (Telefonie)

VoLTE & WiFi-Call

eSIM möglich

9,99 Euro Grundgebühr

Anschlusspreis (39,99 Euro) per SMS erstattbar

Flexibler Vertragsbeginn möglich (bis 30.6.2023)

Jetzt buchen

Angebot im Vodafone-Netz: Das musst du beachten

Das Tarifangebot bringt dich ins Vodafone-LTE-Netz, der Vertragspartner ist Freenet. Der günstige Preis bewirkt, dass du ein paar Abstriche gegenüber den Tarifen machen musst, die du etwa direkt bei Vodafone buchen kannst. So hast du hier wie angesprochen keinen 5G-Zugang und auch eine SMS-Flat fehlt noch auf dem Datenblatt. Wenn du also noch viele klassische Textnachrichten verschickst, solltest du einmal durchrechnen. Eine SMS kostet hier dann 19 Cent.

Außerdem solltest du das Vertragsende nach zwei Jahren im Blick behalten. Kündigst oder wechselst du dann nicht, steigt der Tarif wieder im Preis. Falls du die Kündigung vergisst, kannst du allerdings auch monatlich kündigen, landest im Zweifel also nicht in einer monate- oder jahrelangen Kostenfalle.

Um den Vergleich rundzumachen: Im Vodafone-Netzbetreiber-Tarif GigaMobil M (regulär 25 GB) zahlst du normalerweise 49,99 Euro Grundgebühr. Und selbst dank aktueller Aktionen des Netzbetreibers mit doppeltem Datenvolumen und Rabatten landest du im S-Tarif mit nun 24 GB für 32 Euro noch auf mehr als dem dreifachen Preis des Freenet-Angebots.

So sparst du dir den Anschlusspreis

Wenn du den Tarif abschließt und aktiviert hast, kannst du dir auch noch den Anschlusspreis – auf der Rechnung stehen hier 39,99 Euro – sparen. Schickst du eine SMS mit dem Inhalt „AP frei“ (ohne die Anführungszeichen) an die Nummer 8362, werden dir diese Kosten per Verrechnung erstattet. Die SMS kostet zwar einmalig 19 Cent, die Ersparnis macht das locker wieder wett.

Der Tarif bietet außerdem die Möglichkeit des „flexiblen Vertragsbeginns“. Das heißt, dass du den eigentlichen Start des Tarifs und damit auch den Beginn der Rechnungsstellung auf einen späteren Zeitpunkt legen kannst. So zahlst du nicht doppelt, wenn dein alter Vertrag noch läuft. Wichtig ist nur, dass du den Tarif im Aktionszeitraum buchst. Als spätestes Datum für den Vertragsbeginn nennt Freenet hier den 30. Juni.