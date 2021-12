20 GB für 15 Euro! Telekom-LTE-Tarif für kurze Zeit heftig reduziert

Telekom-Kracher: Nur noch bis Dienstagabend (21. Dezember) läuft ein Deal, bei dem es neben einer Allnet-Flat noch ein gutes Datenpaket zum günstigen Preis gibt. Das ganze zum Sparpreis und im Schnitt für deutlich weniger als 1 Euro pro 1 GB Datenvolumen. Der angebotene Tarif, ein „green LTE“ von mobilcom-debitel, bietet aber auch einige Neben-Highlights.

Telekom-LTE für 14,99 Euro – das steckt im Tarife-Deal

Cool ist etwa die Möglichkeit, dass du dir den Tarif zwar jetzt zum Angebotspreis sichern kannst, den tatsächlichen Vertragsbeginn aber auf einen Wunschtermin in der Zukunft legen kannst. Das lohnt sich etwa, wenn dein alter Vertrag noch eine Weile läuft und du in der Zwischenzeit nicht doppelt zahlen möchtest.

Der Tarif ist außerdem auch als eSIM nutzbar. Damit kannst du ihn beispielsweise als Dual-SIM im iPhone, Google Pixel und anderen Smartphones benutzen oder in einer Standalone-Smartwatch wie der Apple Watch Cellular autark verwenden. Zusätzlich hast du Zugriff auf Features wie Voice-over-LTE und WiFi-Calls, was die Sprachqualität deiner Telefonate verbessert. 5G-Zugriff hast du in diesem Budget-Tarif noch nicht. Das bekommst du so nur direkt bei der Telekom. Zur Einordnung: Mit mindestens 20 GB kostet dich das dann auch stolze 60 Euro im MagentaMobil L Tarif.

Die Tarif-Daten auf einen Blick:

Wichtig: Normalerweise kostet der Tarif 36,99 Euro Grundgebühr. Den Rabatt von 22 Euro auf jede monatliche Rechnung gibt es nur während der Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren. Danach wird der Tarif auf den Ursprungspreis zurückgesetzt und ist mit dann 36,99 Euro deutlich teurer. Wir empfehlen also eine rechtzeitige Kündigung. Dank neuer Gesetzgebung greift die Kostenfalle allerdings im Zweifel keine 12 Monate mehr, sondern nur noch einen Monat.