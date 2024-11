Egal, ob smarte Outdoor-Kameras, Amazon Echo Geräte oder ein smartes Türschloss – bei tink findest du derzeit zahlreiche coole Smart Home Geräte zu kleinen Preisen. Insbesondere bei den Sets lässt sich ne Menge sparen. Ein echtes Highlight ist etwa ein Doppelpack der Amazon Echo Show 5 Smart Displays für unter 100 Euro. Mit Blick auf den UVP sicherst du dir so nämlich zwei zum Preis von einem! Wir schauen uns die Top-Deals genauer an.

Sicher und smart durch den Winter: Blink Kameras und Echo Show Doppelpack im Black Week Deal

Gerade in der dunklen Jahreszeit haben viele Menschen Sorgen vor Einbrüchen. Um nachts etwas besser schlafen zu können, kann sich die Investition in Überwachungskameras lohnen. Und bei tink kommst du jetzt mit starkem Rabatt an ein Set der Marke Blink mit insgesamt vier Sicherheitskameras. Die Kameras können 1080p-HD-Videos aufnehmen, sind rasch installiert und benachrichtigen dich, wenn sie Bewegungen erkennen. Da sie Zwei-Wege-Audio unterstützen, kannst du außerdem per Lautsprecher mit deinem Besucher vor der Haustür sprechen. Das ist etwa hilfreich, um dem Postboten eine Anweisung zu geben, während du auf der Arbeit bist. Im Vorfeld des Black Fridays ist das Set aus Blink Outdoor 3-Cam und Blink Mini 2 für 114,95 Euro zu haben.

Die perfekte Ergänzung für die Sicherheitskameras hat tink ebenso gleich parat. Denn auch ein 2er-Set des Amazon Echo Show 5 Smart Displays ist gerade deutlich rabattiert. Statt 219,98 Euro zahlst du für die beiden smarten Bildschirme jetzt nur noch 99,95 Euro. Das ist besonders krass, da ein einzelnes Gerät mit Blick auf den UVP schon über 100 Euro kosten sollte. Du sicherst dir also quasi zwei zum Preis von einem! Aktuell kostet einer der Echo Show 5 Geräte im Netz zwar nur rund 60 Euro, wer zwei Geräte möchte kommt mit dem Doppelpack aber trotzdem eindeutig günstiger weg.

Die Amazon Echo Show 5 Smart Displays dienen einerseits als Smart-Home-Zentrale und können zum Beispiel das Bild deiner verknüpften Sicherheitskameras übertragen. Du kannst hierüber aber auch verknüpfte smarte Lampen, Heizkörper oder Lautsprecher steuern. Über den im Display integrierten Speaker spielst du zudem auf Wunsch ebenso direkt per Touch oder Sprachbefehl deine Lieblingsmusik ab oder fragst Alexa nach Kochtipps in der Küche. Da du hier gleich zwei Echo Show 5 bekommst, kannst du einen etwa ins Schlafzimmer stellen und als Wecker verwenden sowie einen ins Wohnzimmer als digitalen Bilderrahmen und Smart-Home-Steuerzentrale.

Schlüsselfrei ins Zuhause: Yale Linus Smart Lock und mehr Top-Gadgets zum Schnäppchenpreis

Ebenfalls Teil der Black Week Angebote bei tink: Ein Set aus einem Yale Linus L2 Smart Lock, Smart Keypad und Adjustable Cylinder. Hiermit brauchst du keinen Haustürschlüssel mehr, da du deine Tür einfach per Zahlencode oder Smartphone mit NFC entsperren kannst. Praktisch: Wer sein Zuhause auf Airbnb vermieten möchte, kann so etwa einfach die Zahlenkombination weitergeben und Gäste in die Unterkunft lassen. Du musst selbst nicht mehr vor Ort sein. Statt 338,98 kostet das Set jetzt nur noch 249,95 Euro.

Außerdem lohnt sich ein Blick auf diese drei Black-Week-Angebote bei tink: