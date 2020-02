19 Prozent auf alles! Wecker stellen für diese MediaMarkt-Aktion

In der Super-Bowl-Nacht hat Media Markt all diejenigen ins Auge gefasst, die sich das Spektakel – der Zeitverzögerung geschuldet – in der Nacht anschauen. Wenn der Super Bowl vorbei ist – oder in den letzten Zügen liegt – gewährt Media Markt 19 Prozent Rabatt auf alles (Link wird erst um 22:00 freigeschaltet, hier geht’s zur MediaMarkt-Startseite). So zumindest die Werbung. Einige wenige Produkte (siehe Rechtstext unten) sind ausgenommen. Bereits in den vergangenen Jahren gab es die Aktion in der Nacht des Super Bowls.

Die Angebotsseite wird laut MediaMarkt-Angaben ab etwa 22:00 Uhr am Sonntagabend live geschaltet:

Wecker stellen und Schnäppchen jagen

Wenn du kein American Football schaust, aber trotzdem in Schnäppchen-Laune bist, solltest du dir den Wecker stellen: Die „Preis-Down“-Aktion findet am frühen Montagmorgen statt und zwar nur von 4 bis 5 Uhr in der Frühe.

Die Aktion wird kurz vor ihrem Start im Fernsehen beworben: Vermutlich ausschließlich bei ProSieben, also auf dem Sender, der auch den Super Bowl in Deutschland live überträgt. Die Aktion richtet sich also gezielt an die Zuschauer der Sport-Übertragung, Ausschlusskriterium ist das aber naturgemäß nicht.

Zahlreiche Angebote mit Bestpreis-Garantie

Der Rabatt ist echt. Zwar lohnt sich hier und da immer ein Preisvergleich, bei den meisten Deals bietet Media Markt durch den 19-Prozent-Rabatt aber den absoluten Bestpreis an. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt auch, dass die Angebote recht schnell vergriffen sind. Möglicherweise gilt der Rabatt tatsächlich nur auf ein begrenztes Kontingent. Trotz schlaftrunkener Augen kann Schnelligkeit beim Online-Shopping hier den Ausschlag geben.

Ausgenommen sind von der Aktion lediglich Artikel wie Gutscheinkarten, Download-Artikel, Vorbesteller-Ware und weitere Neben-Produkte, die du dem Rechtstext (siehe unten) entnehmen kannst.

Die Angebots-Aktion im Überblick

Media Markt „Preis Down“

Was? 19 Prozent Rabatt auf alles

Wann? 3. Februar, von 4 bis 5 Uhr

Wo? Nur im Media Markt Online-Shop

(Die Angebots-Seite soll ab ca. 22:00 Uhr freigeschaltet werden)

Der zugehörige Rechtstext von MediaMarkt lautet wie folgt:

Am 03.02.2020 erhalten Käufer auf mediamarkt.de zwischen 4:00 und 5:00 Uhr auf Ware, die mit „Online auf Lager“ angezeigt wird, einen Nachlass in Höhe von 19% auf den zu zahlenden Endpreis des Produkts. Onlinebestellungen mit Marktabholung/-bezahlung ausgeschlossen. Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Von der Aktion ausgenommen sind sämtliche Vorbesteller, Download-/Content-/ GamingCards, Geschenkkarten, Vorbesteller, Prepaidservices/-karten, Bücher, E-Books, Zusatzgarantien, Lieferservice, Vermietung der Produkte, Verträge mit Drittanbietern, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel sowie Tchibo Cafissimo Kapseln.

