Bis Mittwochabend läuft bei mobilcom-debitel noch ein Telekom-Angebot mit fettem Rabatt: Statt für 36,99 Euro gibt es den „green LTE“-Tarif mit 18 GB Datenvolumen für 14,99 Euro für die volle Laufzeit von zwei Jahren. Ein echtes Handytarif-Schnäppchen, das auch links und rechts einige Schmankerl parat hat.

Allnet-Flat, Anschlusspreis-Erstattung und waipu.tv gratis

Neben den 18 GB Datenvolumen, die du im Telekom-Netz verbrauchen kannst, gibt es in dem Tarif noch eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS sowie Optionen wie WLAN-Call und VoLTE (Voice-over-LTE). Den Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro kannst du dir nach der Bestellung erstatten lassen (SMS mit „AP frei“ an Nummer 8362, SMS kostet einmalig 19 Cent).

Mit im Paket steckt – passend zur EM – noch ein Gratis-Monat des TV-Streaming-Dienstes waipu.tv. Hiermit kannst du zahlreiche TV-Sender unterwegs und überall streamen und verpasst keine spannende Minute der EM-Spiele. Aber: Ab dem zweiten Monat wird dir die Weiternutzung von waipu.tv in Rechnung gestellt. Diese Kostenfalle kannst du per Kündigung umgehen. Unabhängig vom Mobilfunkvertrag ist der Dienst monatlich kündbar.

Das musst du bei dem Deal beachten

Der Rabatt auf die Grundgebühr wird dir in diesem Tarif nur in den ersten 24 Monaten des Vertrags gewährt. Kündigst du nicht vor Ablauf dieser zwei Jahre, steigt die Grundgebühr wieder auf den Ursprungspreis von 36,99 Euro. Deutlich zu viel für einen Discount-Tarif, selbst wenn er im Telekom-Netz stattfindet. Denn genau hier musst du einige Abstriche machen. Diese wiegen jedoch angesichts des Preises leicht: Einerseits gibt es hier noch keinen 5G-Zugang, der ist noch den teuren Netzbetreiber-Tarifen vorbehalten, und auch die LTE-Geschwindigkeit ist gedeckelt. In dem Tarif kannst du Datenströme mit bis zu 21,6 MBit/s erreichen. Klingt wenig, reicht aber für beinahe alle alltäglichen Anwendungen. Auch für HD-Videostreaming – etwa via waipu.tv.

Hier noch einmal die Eckdaten des Tarifs:

14,99 Euro Grundgebühr pro Monat

18 GB Datenvolumen

Telekom-LTE mit bis zu 21,6 Mbit/s

Allnet-Flat (SMS und Anrufe)

VoLTE und WLAN-Call

waipu.tv für einen Monat gratis (danach 9,99 Euro)

Anschlussgebühr (39,99 Euro) kann erstattet werden

Laut mobilcom-debitel endet der Deal am Mittwochabend (9. Juni) um 18 Uhr. Einen günstigeren Tarif, der so viel Datenvolumen im Telekom-Netz bietet, gibt es derzeit sonst nicht.