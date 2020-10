16 Prozent Rabatt auf alles: Das sind die 6 besten MediaMarkt-Deals

Seit Donnerstagabend läuft bei MediaMarkt die Rabattaktion „Steuersparadies“ mit Sofortrabatt auf alle vorrätigen Artikel. Einige sehr begehrte Produkte waren bereits am frühen Freitagmorgen schon ausverkauft. Aber es gibt noch einige gute Schnäppchen zu entdecken. In teilnehmenden Märkten gilt die Aktion ebenfalls am Freitag und Samstag. Ende der Rabattschlacht ist online dann am Sonntagabend.

Generell gilt es bei der Aktion einiges zu beachten: Der Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen. Die aufgeführten Preise beim Erkunden des Shops sind also noch nicht die Angebotspreise. Außerdem beträgt der Rabatt nicht 16 Prozent, sondern exakt 13,793 Prozent. Warum? Dies ist der Anteil der Mehrwertsteuer, die auf den jeweils aktuelle ausgezeichneten Preis anfallen würde. Und diesen Anteil gibt es als Sofortrabatt im Warenkorb.

Diese Deals lohnen sich noch

Nachdem insbesondere die vorrätigen Apple-Produkte teilweise noch am Donnerstagabend bereits ausverkauft waren, gibt es zu zahlreichen anderen Artikeln neue Bestpreise. Insbesondere Interessenten von diesen Artikeln können jetzt zuschlagen – MediaMarkt bietet dank der Aktion Alltime-bestpreise – so günstig gab es die Artikel laut Preisvergleich noch nie:

Auch einige hochwertige OLED-Fernseher von LG sind durch die Aktion preiswerter. Etwa der 55-Zöller LG OLED55CX9LA kostet jetzt 1.392 Euro – der Ursprungspreis lag einmal bei 2.300 Euro. Alle genannten Artikel sind online noch verfügbar (Stand 23.10., 10:20 Uhr). Weitere Angebote findest du auf der entsprechenden Seite oder beim Stöbern auf mediamarkt.de.

Mehrwertsteuer-Rabatt bei MediaMarkt: Die Aktion in Kürze

Hier sind nochmal alle Aktionsdetails in Kürze:

Was? 13,8 Prozent Rabatt auf alle verfügbaren Produkte, ausgenommene Artikel beachten

Wann? Von Donnerstag, 22. Oktober 2020 um 20:00 Uhr bis Sonntag, 25. Oktober um 23:59 Uhr

Wo? Im MediaMarkt Online-Shop und in allen Märkten während der Öffnungszeit

Die Aktion gilt nicht für alle Produktkategorien, darunter auch die neuen iPhone-Modelle. Der Rechtstext für die Aktion lautet wie folgt: „Ausgenommen sind: Vorbesteller-Artikel, iPhone 12, 12 pro, 12 mini, 12 pro max, APPLE iPad Air 4.th Generation (2020), SONOS, Verträge mit Drittanbietern, sämtliche Download-/Content-/ GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/- Services, E-Books/Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, Tchibo Cafissimo Kaffeekapseln, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Versandkosten.“

Tipps für die Schnäppchenjagd

Immer wieder hatte MediaMarkt in unregelmäßigen Abständen solche oder ähnliche Aktionen im Programm. Gerne auch – wie jetzt ebenfalls – mit Start zu nachtschlafender Zeit. Im Februar fand eine solche Aktion etwa in der Super-Bowl-Nacht statt. Die Kritik folgte auf dem Fuße: Es gab Vorwürfe, dass MediaMarkt beliebte Artikel nur in sehr begrenzter Menge anbot oder sogar im Voraus auf „nicht vorrätig“ umstellte (siehe Leser-Kommentare). Dies betraf auch und insbesondere iPhones von Apple, die entsprechend schnell ausverkauft waren.

Je nach Angebots-Ziel sind also mehrere Dinge für die Schnäppchenjagd entscheidend:

Generell solltest du zum Kaufzeitpunkt nochmal die Preise vergleichen. Nur weil die Aktion werbewirksam ist, ist das noch keine Garantie für Bestpreise.

Schnell sein, wenn der Preis gut ist und das Produkt Gefahr läuft, schnell ausverkauft zu sein.

Auch „offline“, also direkt im Markt, gilt die Aktion zu den gegebenen Öffnungszeiten – am Freitag und am Samstag also. Hier wird der Rabatt an der Kasse abgezogen. Bequem ist die Zwischenlösung: Online kaufen und im Markt abholen sichert dir nämlich das erworbene Produkt zum gewünschten Preis zu und spart obendrein die Versandkosten. Hierzu bemerkt MediaMarkt aber, dass eine Bezahlung im Markt bei Online-Bestellung mit Abholung nicht möglich ist. Du musst also online bestellen und bezahlen – kannst aber die Abholvariante nutzen, um etwa die Versandkosten zu sparen.

