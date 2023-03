155 Werkzeuge zum kleinen Preis: Diese Werkzeugbox bei Aldi hat fast alles

Mit einem Rabatt von 60 Prozent auf den UVP zahlst du bei Aldi aktuell nur noch 74,99 Euro für die mit 155 Teilen bestückte Werkzeugbox von Brüder Mannesmann. Von der Kombizange über den Schraubendreher bis hin zum 6-V-Schrauber ist hier wirklich einiges dabei. Was sonst noch in der Box ist, erfährst du hier.

Werkzeugbox mit 155 Teilen: Das sind die Highlights

Für den Preis von 74,99 Euro bekommst du in der Brüder Mannesmann Werkzeugbox M29066 ganze 155 Geräte und Werkzeuge, praktisch verstaut in einem Koffer. Gefertigt aus stabilem Stahlblech besitzt die Box ein Deckelfach mit zwei Werkzeugeinlagen und zwei mit Werkzeugen gefüllte Schubladen. Zu den Werkzeugen gehören beispielsweise vier Zangen. Hier bekommst du eine 120 mm Kombizange, eine 120 mm Telefonzange, einen 110 mm Seitenschneider sowie einen 110 mm Vornschneider. Außerdem kannst du dich unter anderem über sechs Schraubendreher aus Chrom-Vanadium, acht Innensechskantschlüssel sowie insgesamt 28 Steckschlüsseleinsätze (18 mit 1/2 Zoll Antrieb, 10 mit 1/4 Zoll Antrieb) freuen.

Besonders cool sind zudem die Bits samt passendem batteriebetriebenem Schrauber mit 6 V. Bei den Bits stellt dir die Werkzeugbox 24 Bits mit einer Länge von 50 mm und 30 Bits mit einer Länge von 25 mm zur Verfügung. Ebenfalls nützlich ist das 38-Teile starke Kleinteilesortiment in der Kunststoffbox. Hierzu zählt etwa ein Bandmaß mit 2 Metern, ein 200 Gramm schwerer Schlosserhammer und ein Universalmesser.

Vielseitiger Koffer für Hobby-Handwerker

Alle Inhalte der Werkzeugbox aufzulisten, würde hier auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Eins ist jedoch klar: Mit dem Koffer bist du wirklich äußerst vielseitig ausgestattet und kannst umgehend diverse Heimwerker-Projekte bei dir zu Hause in Angriff nehmen. Zudem profitierst du vom kompakten und ordentlichen Design der Box, in dem sich alles schön verstauen lässt. Für 74,99 Euro bekommen Hobby-Heimwerker also ein durchaus umfangreiches Paket zum relativ kleinen Preis geboten.

