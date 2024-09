15 Prozent auf (fast) alles: SO kommst du jetzt günstiger ans Saturn-Sortiment

Saturn bietet dir sowohl in seinen Filialen als auch im Webshop immer wieder spannende Angebote. Aktuell ist aber eine andere Webseite die beste Adresse, um günstig an Technik-Produkte des Elektrohändlers zu kommen. Denn Saturn ist auch als Händler bei eBay vertreten und startet hier jetzt mit einer exklusiven Rabatt-Aktion. Mit Code SATURN sicherst du dir alle Produkte dieser Aktionsseite satte 15 Prozent günstiger. Lass dich von dem Preis auf den Produktseiten nicht verunsichern – der finale Preis steht nach Code-Eingabe im Warenkorb. Dadurch entstehen einige Top-Deals, wie etwa ein Samsung Galaxy Tablet zum aktuellen Bestpreis oder der beliebte OptiGrill in der XL-Fassung für gerade mal 110 Euro. Alles, was du zu der Aktion wissen musst und unsere persönlichen Highlights, gibt’s in diesem Artikel.

eBay-Aktion von Saturn – So funktioniert’s

Die Aktion ist auf den ersten Blick super simpel, ein paar kleine Dinge muss man allerdings trotzdem beachten. Grundsätzlich gilt: Alle Produkte dieser Aktionsseite bekommen mit dem Code SATURN 15 Prozent Preisnachlass verpasst. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht und der Code ist sogar zweimal nutzbar. Wenn du also gleich zwei interessante Schnäppchen findest, kannst du bei beiden Produkten sparen.

Eine theoretische Einschränkung ist hingegen der Maximalrabatt 5.000 Euro. Um den zu erreichen, müsstest du aber auch ein Produkt im Wert von knapp 33.333 Euro kaufen – ein solches haben wir auf der Aktionsseite zumindest nicht finden können. Weiterhin gilt zu beachten, dass alle Bezahlmethoden, mit Ausnahme von Barzahlung bei Abholung, verwendet werden können. Das Aktionsende ist zudem bereits am 18. September – viel Zeit zum Schnäppchen-Jagen bleibt somit nicht mehr. Generell scheint Saturn seinen eBay-Shop auch eher mit begrenzten Stückzahlen ausgestattet zu haben. Die besten Angebote sind also gegebenenfalls schnell wieder vergriffen.

Alle Infos auf einen Blick:

15 Prozent Rabatt mit Code SATURN

Auf alle Produkte der Aktionsseite

Kein Mindestbestellwert

2x pro Person einlösbar

5.000 Euro Maximalrabatt

Alle Bezahlmethoden (außer Barzahlung bei Abholung)

Nur bis zum 18. September

OptiGrill, Samsung-Tablet & Co. – Unsere Highlights

Wie stark die eBay-Aktion von Saturn wirklich ist, zeigt die schiere Anzahl an Top-Deals. Wir haben bei unserer Recherche nämlich gleich mehrere richtig gute Angebote mit aktuellen Bestpreisen gefunden. Bei den Haushaltsgadgets können wir dir etwa den Original Philips Airfryer (Compact 4.1L) für 72,25 Euro empfehlen. Günstiger war die Heißluftfritteuse mit Blick auf den Preisverlauf nämlich erst ein einziges Mal minimal. Das Gleiche trifft auch auf den beliebten OptiGrill XL von Tefal zu. Dieser kostet mit dem Code SATURN jetzt nämlich lediglich 110,49 Euro – und eine praktische Grillzange gibt’s kostenlos on top (zum Preisvergleich). Passend dazu sind auch zwei Tefal-Pfannen im Set momentan spottbillig.

→ Tefal OptiGrill XL für 110,49 Euro (mit Code SATURN)

Doch auch viele weitere eBay-Angebote von Saturn sind einen Blick wert. Das eingangs erwähnte Samsung Tablet (S6 Lite, 2022) kostet etwa noch knapp 211 Euro, während du für die Garmin Instinct 2 Smartwatch keine 162 Euro mehr zahlst – da können Amazon und andere Anbieter im Netz einpacken! Ein genauerer Blick auf die Aktionsseite lohnt sich in jedem Fall, dann findest du bestimmt auch das passende Angebot für dich.