Endet bald: Diesen 15 GB Tarif im Vodafone-Netz gibt’s jetzt für 7,99 Euro

Zuletzt war der Klarmobil-Tarif mit Vodafone-Netz bereits auf 14,99 Euro pro Monat reduziert. Jetzt kannst du ihn dir im Aktionszeitraum nur noch bis zum 1. September zum ultimativen Sonderpreis von monatlich 7,99 Euro sichern. Das ist ein stolzer Rabatt von insgesamt 68 Prozent gegenüber dem monatlichen Listenpreis.

Der Vertrag bietet die namensgebenden 15 GB Datenvolumen (LTE50), eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS sowie Zugang zum LTE-Netz von Vodafone. Du schließt ihn über zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit ab. Einmalig kommen noch 19,99 Euro Anschlussgebühr hinzu.

Das Top-Argument für den Tarif, der dich im Alltag selbst mit Musikstreaming auf dem Arbeitsweg locker über den Monat bringen sollte, ist der Preis, der jetzt kurzzeitig gilt. Mit 7,99 Euro wird der Tarif zum echten Budget-Tipp, obwohl es sich ausdrücklich nicht um einen Einsteiger-Tarif handelt.

Flex-Feature nutzen: Jetzt buchen, erst später starten

Die Aktion bis zum 1. September ist nur wichtig, damit du dir den Preis fortlaufend für zwei Jahre Vertragslaufzeit sicherst. Einsteigen in den Vertrag kannst du aber auch später. Bis zum 30. September gilt der Grundsatz „flexibler Vertragsbeginn“. Wenn du also noch einen auslaufenden Vertrag hast oder im Alt-Tarif noch restliches Prepaid-Guthaben, zahlst du nicht direkt doppelt, sondern zögerst den Start des neuen Tarifs etwas hinaus. Die alte Rufnummer kannst du in den neuen Tarif übernehmen.

Monatlich kündbar ist der Tarif nicht, zudem solltest du beachten, dass der Tiefpreis nur für die ersten 24 Monate gilt. Kündigst du nicht zum Ablauf dieser zwei Jahre (Frist: 1 Monat), wird es ab dem 25. Monat teurer und der Tarif setzt sich zurück auf seinen Listenpreis von 24,99 Euro. Das ist deutlich zu teuer für den 15-GB-Tarif.

15 GB Allnet-Flat im Vodafone-Netz

Der Tarif beinhaltet weitere nützliche Optionen wie VoLTE und WiFi Call. Damit verbesserst du deine Anrufqualität im Netz deutlich und bist dank WLAN-Unterstützung beim Telefonieren deutlich weniger anfällig für Funklöcher und – manchmal baulich bedingte – schlechte Sprachqualität in Innenräumen.

Ein Tipp ist der Tarif auch für alle Smartwatch-Besitzer und jene, die nach einem Dual-SIM-Tarif für ihr iPhone oder Google Pixel Handy suchen. Denn du kannst ihn auch als eSIM aktivieren. Damit gehst du etwa mit LTE-Smartwatches unterwegs ohne Smartphone online.

Die Tarifdetails im Überblick:

7,99 Euro Grundgebühr (ab 25. Monat 24,99)

15 GB LTE Internet-Flat (50 Mbit/s)

Vodafone-Netz

Allnet-Flat für Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich (spätestens 30.09.)

19,99 Euro Anschlusspreis

Nur noch für kurze Zeit: Hier buchen