15 GB für 10 Euro – ohne Vertragsbindung: Genialer Tarif-Tipp nur für kurze Zeit

Normalerweise gab es bei dem Handy-Tarif „Hello! S Prepaid“ von Lebara 6 GB Datenvolumen zum Preis von 9,99 Euro. Für kurze Zeit hebt der Anbieter nun das Datenpaket deutlich an. So stehen dir jetzt mit 15 GB deutlich mehr als das Doppelte zur Verfügung. Das Angebot gilt aber nur für kurze Zeit: Am 15. Februar ist die letzte Chance, dir den Deal zu sichern. Was genau im Tarif steckt, schauen wir uns gemeinsam an.

Prepaid Handy-Tarif von Lebara: Das macht ihn besonders

Zunächst wichtig: Bei dem Handy-Tarif handelt es sich um einen Prepaid-Vertrag. Hier bist du also im Gegensatz zu einem regulären Tarif nicht an einen Vertrag und eine Mindestlaufzeit gebunden. Stattdessen fallen die Kosten alle 28 Tage an. Verglichen mit einem Tarif mit Vertragsbindung kommst du also in aller Regel weniger als einen kompletten Monat damit aus. Stattdessen ist immer bereits nach vier Wochen Zahltag – unabhängig davon, wie lange ein Monat ist. Dafür bietet er aber einen entscheidenden Vorteil gegenüber Tarifen mit Vertragsbindung.

Du hängst bei dem Prepaid-Tarif von Lebara nicht wie üblich 24 oder teilweise gar 36 Monate lang in einem Vertrag mit monatlichen Kosten, sondern kannst monatlich kündigen. Und zwar bis zu einem Tag vor Ablauf der jeweiligen Laufzeit. Hast du ausreichend Guthaben auf deinem Konto oder eine wiederkehrende Zahlung eingestellt, verlängert sich der Tarif automatisch alle 28 Tage.

Die Details des Tarif-Angebots im Überblick

Nun zu den Details des Handy-Tarifs. Im Download surfst du mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s (LTE). Das reicht problemlos aus, um etwa unterwegs Videos in HD zu streamen und ruckelfrei das Netz zu durchstöbern. Die Upload-Geschwindigkeit beträgt rund 10 MBit/s. Neben der Internet-Flat ist auch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze enthalten. Darüber hinaus kannst du je 28-Tages-Zeitraum bis zu 50 Minuten in 50 Länder telefonieren. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive, sodass du auch im EU-Ausland dieselben Konditionen nutzen kannst, wie innerorts.

Nach Ablauf des Aktionszeitraums (9. bis 15. Februar) wird der Handy-Tarif „Hello! S Prepaid“ voraussichtlich wieder nur noch 6 GB Datenvolumen bereithalten. Wenn du dir das kurzfristige Angebot mit Extra-Daten sichern möchtest, solltest du es dir also schnell überlegen.