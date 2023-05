120 Hz, 55 Zoll & Ambilight – Philips UHD-TV im Angebot zum Tiefstpreis

Der Philips The One Fernseher in 55 Zoll bietet dir die coole Ambilight-Technologie, eine starke 120 Hz Bildwiederholungsrate sowie gleich vier HDMI-Anschlüsse. Und das beste: All dies gibt’s bei MediaMarkt bis zum 7. Mai zum Tiefstpreis von 733 Euro. Der UHD-TV eignet sich dabei nicht nur perfekt für alle Film- und Fernsehfans. Vor allem auch Gamer werden mit dem Gerät ihre Freude haben.

55 Zoll UHD-TV mit zahlreichen tollen Funktionen

Der Philips The One 55 Zoll UHD-TV (55PUS8837/12) für 733 Euro punktet auf den ersten Blick direkt mit der spannenden Ambilight-Technologie von Philips. Über ein dreiseitiges LED-Licht an der Rückseite des Geräts wird so nämlich für ein einzigartiges Fernseh-Erlebnis gesorgt. Dieses erzeugt nicht nur eine größere Tiefenwirkung, sondern kann etwa ebenfalls mit dem Geschehen auf dem Bildschirm synchronisiert werden. Doch auch abseits der Ambilight-Technologie hat der UHD-TV von Philips einiges auf dem Kasten. So überzeugt der Fernseher vor allem mit einer Aktualisierungsrate von 120 Hz, wodurch schnelle Bewegungen besonders flüssig aussehen. Dadurch eignet sich der Fernseher etwa auch perfekt für alle Gamer mit neuartigen Kosolen (PS5 oder Xbox Series X). Passend dazu ist das Gerät ebenfalls mit Cloud Gaming über GeForce Now kompatibel.

Das Bild des 4K-TVs selbst weiß darüber hinaus außerdem bei Filmen oder Serien vollends zu überzeugen und unterstützt die gängigen HDR-Formate wie Dolby Vision, HDR10+ und HLG. Beim Sound wird gleichzeitig auf das starke Dolby Atmos gesetzt. Ein weiteres Highlight sind die vielen Anschlüsse des Fernsehers. So gibt es unter anderem gleich vier HDMI-Slots (2 x HDMI 2.0 und 2 x HDMI 2.1), einen digitalen Audioausgang sowie zwei USB-Stecker. Selbstverständlich kann der UHD-TV sowohl via LAN als auch WLAN mit dem Internet verbunden werden, damit du über die Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video auf deine Lieblingsinhalte zugreifen kannst.

Das Preisschild von 733 Euro bei MediaMarkt ist dabei nicht nur der momentan günstigste Preis im Netz, billiger gab es den UHD-TV laut guenstiger.de noch nie! Doch aufgepasst: Das Angebot läuft nur noch bis zum 7. Mai.

→ Philips The One 55 Zoll UHD-TV für 733 Euro

Teste den 4K-Fernseher ohne Risiko 100 Tage lang

Übrigens machst du beim Kauf des 4K-Fernsehers auch von einer coolen Test-Aktion gebrauch. So kannst du den UHD-TV nämlich ganze 100 Tage lang testen und – falls er dir nicht gefällt – ihn während dieser Zeit wieder eintauschen, um dein Geld zurückzubekommen. Für alle Informationen zu der Aktion lohnt sich ein Blick auf diesen Artikel.