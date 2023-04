120 Euro Rabatt: O2 Homespot Tarife ohne DSL & Kabel jetzt im Angebot

Wer kennt es nicht: Obwohl am Smartphone wie gewohnt alles klappt, weigert sich der Router mal wieder, für eine ordentliche Internetleistung zu sorgen. Wenn du mit solchen Problemen zu kämpfen hast, solltest du einen Blick auf die Homespot Tarife von O 2 werfen. Dank einer coolen Rabatt-Aktion bekommst du hier nämlich bereits ab 19,99 Euro schnelles 5G– oder LTE-Internet ohne DSL– oder Kabelanbindung.

Die Homespot Tarife im Überblick

Aktuell lohnt es sich mehr denn je, einen Homespot Tarif abzuschließen. O 2 bietet dir nämlich einen ordentlichen Rabatt in Höhe von 120 Euro an – verteilt auf das erste Vertragsjahr. Das Highlight ist dabei definitiv der Homespot M Tarif. Zum Aktionspreis von nur 24,99 Euro im Monat (34,99 Euro ab dem 13. Monat) wird dir hier unbegrenztes Internet mit 100 MBit/s im Download sowie immerhin 40 MBit/s im Upload im 5G-Netz von O 2 zur Verfügung gestellt. Generell profitierst du bei den Tarifen auch noch von einer Telefon-Flat in das deutsche Mobilfunk- und Festnetz. Der Anschlusspreis von eigentlich 49,99 Euro wird aktuell ebenfalls komplett gestrichen, was das Angebot noch besser macht. Das Preisschild von monatlich 24,99 Euro kann sich dabei auf jeden Fall sehen lassen, gilt wie bereits erwähnt aber nur für die ersten 12 Monate. Anschließend steigen die Kosten nämlich auf 34,99 Euro.

Wenn du hingegen nicht ganz so schnelles Internet brauchst, oder der M-Tarif bei dir nicht zur Verfügung steht, gibt es als kostengünstigere Alternative noch den Homespot S Tarif. Hier surfst du mit 50 MBit/s im Download und kommst auf 10 MBit/s im Upload. Ansonsten sind die Tarife identisch. Dafür zahlst du hier dank des 120-Euro-Rabatts zunächst nur 19,99 Euro im Monat. Ab dem 13. Monat fallen dann monatlich 29,99 Euro an. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt übrigens bei beiden Tarifen 24 Monate.

Der passende Router zum Tarif

Der letzte Kostenfaktor ist dann der Router, um aus dem Internet-Zugang auch ein WLAN-Netz zu erstellen. Hier gibt es diverse Optionen auf dem Markt, im Zweifel tut es auch ein Handy im Hotspot-Modus. Alternativ kannst du einen passenden Router direkt im Tarif dazubuchen.