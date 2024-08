120 Euro billiger: Netto verkauft vierteiliges Kofferset zum absoluten Discountpreis

Die Urlaubs- und Ferienzeit ist gerade in vollem Gange. Passend dazu reduziert Netto ein vierteiliges Kofferset von Juskys um mehr als die Hälfte! Hier sind neben einem kompakten Handgepäck auch größere Koffer inklusive. Für nur 99,99 statt 219,99 Euro kann so deine ganze Familie ihr Gepäck mit in den Urlaub nehmen. Oder du nutzt alle vier Koffer nur für dich. Pro Koffer zahlst du dabei lediglich 24,99 Euro – ein unschlagbares Angebot, wie auch ein Blick auf den Preisvergleich zeigt.

Vier Koffer für unter 100 Euro

Das Set besteht aus vier Hartschalenkoffern in unterschiedlichen Größen. Der kleinste Koffer in der Größe S fasst 34 Liter und hat mit den Außenmaßen 35 x 20 x 48 cm (B x T x H) Handgepäckgröße. Weiter geht es mit dem Koffer M. Er hat ein Volumen von 55 Litern und die Außenmaße 40 x 25 x 55 cm. In Koffer L (45 x 28 x 66 cm) kannst du 84 Liter verstauen und die XL Variante bietet Platz für 120 Liter Gepäck, aufgeteilt auf 50 x 32 x 75 cm. Besonders praktisch: Nach dem Urlaub kannst du die Koffer platzsparend verstauen, indem du sie einfach wie eine Matroschka ineinander legst.

Dank der höhenverstellbaren Teleskopgriffe und der 360-Grad-Rollen begleiten dich die Koffer ganz easy durch Flughafen und Co. Für deine Sicherheit sind sie mit einem Zahlenschloss versehen. Auch ruppige Flughafenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter können den Koffern beim Flugzeug beladen nichts anhaben, denn laut Hersteller ist die Hartschale schlagfest. Das Innere der Koffer ist in zwei Fächer aufgeteilt und mit einer Abtrennung ausgestattet. Mithilfe des integrierten Spanngurts kannst du dein Gepäck außerdem sicher verstauen.

Große Farbauswahl und starker Rabatt bei Netto

Netto sorgt rund um das Kofferset aktuell für einen echten Schnäppchenpreis. Ganze 54 Prozent streicht der Discounter vom UVP, wodurch du statt 219,99 nur noch 99,99 Euro zahlst. Hinzu kommen zwar noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro, dennoch handelt es sich hierbei eindeutig um den aktuellen Bestpreis.

Vierteiliges Kofferset bei Netto im Angebot für rund 100 Euro.

Die Koffer gibt es bei Netto übrigens in sechs verschiedenen Farben im Angebot, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Aktuell rankt das Set beim Discounter zudem auf Platz Drei der Bestseller in der Kategorie „Freizeit“.

