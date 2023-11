12 GB Tarif unter 5 Euro: Der Billig-Tarif ist sogar monatlich kündbar

Rund um den Black Friday kannst du dir nicht nur in Fernseher, Konsolen und Co. günstiger sichern, auch in Sachen Mobilfunktarifen gibt es großes Sparpotenzial. So halbiert aktuell etwa SIMon mobile seine Preise, was für absolute Schnäppchen sorgt. Einen monatlich kündbaren Tarif mit 12 GB Datenvolumen bekommst du dadurch beispielsweise schon ab lediglich 4,49 Euro im Monat. Vielsurfer greifen hingegen zum Vertrag mit 27 GB ab 8,49 Euro. Was dir bei den flexiblen Schnäppchen sonst noch alles geboten wird, erfährst du hier.

Flexible Tarife zum halben Preis: 5G-Netz, Allnet-Flat & Co.

SIMon mobile halbiert mit Blick auf den Black Friday kurzerhand seine Preise, wodurch du echt erstaunlich günstig an die Tarife kommst. Die preiswerteste Option ist dabei ein Vertrag mit 12 GB 5G-Datenvolumen ab 4,49 Euro im Monat. Günstiger geht’s wirklich kaum! Alternativ kannst du dir aber ebenso einen preiswerten Tarif mit 17 GB für 5,99 Euro oder 27 GB für monatlich 8,49 Euro schnappen. Wichtig ist: Die Angebotspreise gelten dabei stets nur für die ersten sechs Monate. Da du jedoch jederzeit monatlich kündigen kannst, kannst du diesen Preisanstieg problemlos umgehen.

Beim Surfen mit den SIMon mobile Tarifen profitierst du stets von einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s im 5G-Netz von Vodafone. Dies ist für den täglichen Gebrauch von Social Media, Streaming und Co. völlig ausreichend. Der Vertrag beinhaltet zudem nicht nur eine Telefon- und SMS-Flat, sondern bietet auch kostenloses EU-Roaming.

Ein herausragendes Merkmal der SIMon mobile Tarife ist zweifellos die bereits angesprochene Flexibilität. Du wirst nicht in langfristige Vertragsbindungen gedrängt und kannst immer monatlich kündigen. Dadurch fällt auch der Preisanstieg nach sechs Monaten weniger ins Gewicht, da du problemlos zu einem anderen Tarif wechseln kannst. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Vertrag bis zu drei Monate lang zu pausieren oder jederzeit zwischen den verschiedenen Datenpaketen zu wechseln. Somit passt sich der Vertrag immer deiner aktuellen Lebenssituation an – und nicht umgekehrt. Es gibt übrigens keine Anschlusskosten, und auf Wunsch ist der Tarif auch als eSIM erhältlich.

→ Zu den flexiblen Tarif-Schnäppchen

Auch ohne Rufnummernmitnahme kannst du gewaltig sparen

Beachte jedoch: Um die besten Preise zu erhalten, musst du bei SIMon mobile immer deine bisherige Rufnummer mitnehmen. Zudem beeinflusst auch der Anbieter, von dem du wechselst, den Preis. Auf der Startseite kannst du glücklicherweise direkt den Namen deines bisherigen Anbieters eingeben und dir komfortabel deinen individuellen Preis anzeigen lassen.

Rund um den Black Friday lohnen sich die Tarif-Angebote aber definitiv auch ohne Rufnummernmitnahme: 12 GB für 5,99 Euro sind nämlich dennoch ein toller Deal. Wer beispielsweise von der Telekom aus wechselt, zahlt mit monatlich 7,49 Euro hierfür sogar mehr. Daher ist es definitiv ratsam, genau hinzuschauen.

Wenn du ohnehin nur einen kurzzeitigen Vertrag suchst, können wir dir alternativ ebenso weiterhin diesen komplett kostenlosen Tarif-Deal von Vodafone empfehlen.