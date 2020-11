Neben dem Black Friday später im Monat ist auch der Singles Day vielen Schnäppchenjägern ein Begriff. Am 11. November findet das Shopping-Event, das einst aus Asien herüberschwappte, auch in Deutschland statt. Den Anlass nutzen MediaMarkt und Saturn, um einige gute Angebote mit Sofortrabatten zu schnüren.

→ Singles Day bei MediaMarkt

→ Singles Day bei Saturn

Die Angebote starten um 0 Uhr, streng genommen also am späten Abend. Darüber hinaus rechnen wir mit gesonderten Angeboten, die durch den Sofortrabatt für Club- und Card-Kunden nochmal besser werden.

11 oder 15 Prozent Rabatt auf alles

Konkret bieten die beiden Händler den vollen Tag lang, das heißt von Mitternacht bis 23:59 Uhr, 11 Prozent auf fast das gesamte Sortiment an. Bei einigen Artikeln sind es sogar bis zu 15 Prozent Nachlass. Im letzteren Fall ist der Rabatt somit höher als bei den jüngsten MwSt-Aktionen (tatsächlicher Rabatt 13,8 Prozent). Der Abzug erfolgt direkt im Warenkorb. Die angezeigten Preise im Online-Shop sind also unter Umständen noch höher.

Nun aber das Aber: Der Rabatt gilt nur für eingeloggte Kunden der Märkte, und zwar solche mit Premium-Zugang. Bei Saturn heißt der Premium-Zugang „Card“, bei MediaMarkt ist es der „Club“. Dieser Zugang ist datenbasiert und kostenlos. Die Singles-Day-Aktion ist also eine Art „Prime-Day“ von MediaMarkt und Saturn – nur, dass deren „Prime“ nichts kostet.

Die Aktionsdetails in aller Kürze:

Was? 11 oder 15 Prozent Rabatt auf fast alle Produkte

Wo? In den (Online-)Shops von MediaMarkt und Saturn (Abzug jeweils im Warenkorb)

Wann? Am 11. November, zwischen 00:00 Uhr und 23:59 Uhr

Einschränkung: Angebote gelten nur für eingeloggte MediaMarkt-Club- bzw. Saturn-Card-Kunden; einige Warengruppen (etwa iPhone 12, Xbox Series X, Sonos) sind ausgenommen.

Das musst du für den Rabatt tun

Club- und Card-Kunde werden ist kostenlos und beinhaltet weitere Vorteile. Angemeldete Kunden können etwa ihre Rechnungen und Belege online im Profil einsehen oder genießen ein längeres Rückgaberecht bei gekauften Artikeln.

Wenn du kein Club-Kunde sein möchtest, dürfte der Singles Day dennoch einige attraktive Angebote bereithalten. Auf den bereits online gestellten Countdown-Seiten werben beide Märkte auch generell mit Angeboten, die zum Singles Day starten.

Auch bei dieser Aktion gibt es das vielbeschworene Kleingedruckte: „Der [Club-]Rabatt gilt nicht für APPLE iPhone 12, 12 pro, 12 mini, 12 pro max, APPLE iPad Air 4th Generation, SONOS, XBOX (Modelle 2020), Vorbesteller-Artikel, Verträge mit Drittanbietern, Drittanbieter-Artikel, Members-Only-Artikel, sämtliche Download-/Content-/ GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/- Services, E-Books/Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, Tchibo Cafissimo, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Versandkosten.“

Tipps für die Schnäppchenjagd

Immer wieder hatte MediaMarkt in unregelmäßigen Abständen solche oder ähnliche Aktionen im Programm. Gerne auch – wie jetzt ebenfalls – mit Start zu nachtschlafender Zeit. Im Februar fand eine solche Aktion etwa in der Super-Bowl-Nacht statt, auch im Oktober gab es eine 16-Prozent-Aktion. Die Kritik folgte auf dem Fuße: Es gab Vorwürfe, dass MediaMarkt beliebte Artikel nur in sehr begrenzter Menge anbot oder sogar im Voraus auf „nicht vorrätig“ umstellte (siehe Leser-Kommentare). Dies betraf auch und insbesondere iPhones von Apple, die entsprechend schnell ausverkauft waren.

Je nach Angebots-Ziel sind also mehrere Dinge für die Schnäppchenjagd entscheidend:

Generell solltest du zum Kaufzeitpunkt nochmal die Preise vergleichen. Nur weil die Aktion werbewirksam ist, ist das noch keine Garantie für Bestpreise.

Schnell sein, wenn der Preis gut ist und das Produkt Gefahr läuft, schnell ausverkauft zu sein.

Die Erfahrung zeigt, dass der Sofortrabatt bereits einige Minuten vor dem offiziellen Start gilt. Dieser Zeitvorteil ist bei einigen besonders beliebten Artikeln einen Versuch wert, ab circa 23:45 Uhr lohnt es sich, reinzuschauen.

→ Aufpassen: Mit diesen Rabatt-Tricks locken Amazon und Co.

Auch „offline“, also direkt im Markt, gilt die Aktion zu den gegebenen Öffnungszeiten am Mittwoch, 11. November. Hier wird der Rabatt an der Kasse abgezogen. Bequem ist die Zwischenlösung: Online kaufen und im Markt abholen sichert dir nämlich das erworbene Produkt zum gewünschten Preis zu und spart obendrein die Versandkosten. Ab 59 Euro Bestellwert entfallen diese auch online.

→ Hier geht’s zum Singles Day bei MediaMarkt

→ … und hier zum Singles Day bei Saturn

Weitere Deals am Singles Day

Am Singles Day selbst haben wir ein Auge auf diverse Händler und finden die besten Deals. Auf unserer Schnäppchen-Seite findest du immer die aktuellsten und besten Aktionen im Online-Handel. Neben MediaMarkt uns Saturn bietet auch Lidl online Sonderangebote an. Amazon hat ohnehin die „frühen Black Friday Angebote“ mit täglich wechselnden Deals online.

Insbesondere Shops mit Asien-Ursprung oder -Affinität werden sich die Schnäppchenjagd am Singles Day nicht entgehen lassen. Huawei hat im eigenen Shop bereits eine Aktion gestartet, auch bei Aliexpress gibt es verschiedene Aktionen. Interessant ist auch eine Aktion, die galeria.de (Kaufhof/Karstadt) online und offline anbietet: Hier gibt es den ganzen Tag lang 22 Prozent Rabatt auf Einkäufe ab einem Gesamtwert von 100 Euro.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.