100 Euro, Deal, Ciao! Elektrischer Küchenhelfer von Tefal jetzt stark reduziert

Lange waren sogenannte Kontaktgrills eher Gastro-Ware. Bei der Dönerbude werden die Fladenbrote hier angegrillt, im Sandwich-Laden wird der Käse geschmolzen. Hitze, Druck und ästhetische Grillstreifen – das ist der simple Zauber hinter so mancher Köstlichkeit. Kontaktgrills gibt es zwar von vielen Firmen – etwa diesen hier von Braun. „Das Original“ ist aber von Tefal.

Kontaktgrill von Tefal mit charakteristischen Grillstreifen

Bei Tefal heißt der Kontaktgrill „OptiGrill“. Es gibt Versionen für 400 Euro – aber es gibt auch die Einsteiger-Variante. Tefal wirbt beim OptiGrill (Testbericht) mit gleichmäßiger Hitzeverteilung und damit, dass die Grillplatten nachhaltig spülmaschinenfest sind – für viele DAS Kaufargument. Charakteristisch sind die breiten und gleichmäßigen Grillstreifen, die der OptiGrill auf Fleisch, Grillgemüse oder Sandwichbrote schweißt.

Bei MediaMarkt ist der Einsteiger-Kontaktgrill OptiGrill GC705D im Wochenend-Angebot. Einst kostete der Grill mit automatischer Garpunkterkennung mal über 300 Euro. Aber die UVP gilt hier schon lange nicht mehr.

„Wochenendknaller“ bei MediaMarkt

Jetzt reduziert MediaMarkt den Grill im Rahmen seiner Wochenendknaller-Aktion stark. Neben JBL-Speakern (JBL Flip 6 für 89 Euro) und Seagate Speicherlösungen (One Touch 2TB für 77 Euro) ist da eben auch ein Kontaktgrill in die Deals gerutscht.

Für 99 Euro verkauft MediaMarkt den OptiGrill und lässt ihn damit einmal mehr unter eine schier magische Preisgrenze rutschen. Wir sagen: 100 Euro, Deal, ciao! Hier machst du nichts falsch und bekommst einen coolen Küchenhelfer zum guten Preis. Pfennigfuchser lassen hingegen die Finger davon – denn streng genommen gab es den OptiGrill in dieser Variante auch schonmal für ein paar euro weniger – ist aber schon wieder länger her.

→ Zum OptiGrill-Angebot bei mediamarkt.de

Starker OptiGrill-Deal bei MediaMarkt.

Die „Wochenendknaller“ von MediaMarkt sind am Freitagnachmittag gestartet und enden am Montagmorgen wieder. Dank Aktionskombi mit dem „Lieferluxus“ wird gratis geliefert – auch, wenn du die Sofort-Lieferung per Uber wählst. So hast du den OptiGrill eventuell schon für den gleichen Tag in deiner Küche.

Jetzt weiterlesen Wundersame MediaMarkt-Angebote: Erst Stirnrunzeln, dann Preis-Trick