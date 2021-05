Nur noch bis Dienstag: 10-GB-Tarif für lediglich 6,66 Euro

Der „Mai-Light“-Tarif von sim.de richtet sich vor allem an Nutzer, die zwar viel im digitalen Raum unterwegs sind, dafür jedoch nicht allzu oft klassisch telefonieren. Das angebotene Paket umfasst 10 GB Datenvolumen (LTE, Telefónica-Netz) mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Mbit/s sowie 60 Freiminuten in alle deutschen Netze. Sind diese aufgebraucht, kostet ein Telefonat 9,9 Cent pro Minute. SMS sind im Tarif dagegen überhaupt nicht enthalten. Hier müsstest du pro Kurznachricht ebenfalls 9,9 Cent auf den Tisch legen. Wobei SMS-Benachrichtigungen dank Messaging-Diensten wie WhatsApp oder Signal heutzutage nahezu obsolet sind.

Klingt alles nicht gerade überzeugend? Das ist auch nicht weiter verwunderlich, allerdings nur solange man die Grundgebühr außer Acht lässt. Diese beläuft sich auf lediglich 6,66 Euro pro Monat. Damit ist der Tarif günstiger als ein absoluter Großteil der Konkurrenz-10-GB-Tarife. Und monatlich kündbar ist er ebenfalls.

Günstiger Vielsurfer-Tarif ohne Vertragslaufzeit?

Ein weiterer, großer Vorteil des sim.de-Tarifs ist, dass dieser auch ohne Vertragslaufzeit bestellt werden kann. In diesem Fall müsste man den Vertrag lediglich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der Laufzeit kündigen. Allerdings fällt ohne Vertragslaufzeit eine Bereitstellungsgebühr in Höhe von 19,99 Euro an, die andernfalls komplett fehlt.

Tarifdetails im Überblick:

Datenvolumen: 10 GB (LTE)

Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 50 Mbit/s

Netz: Telefónica (O2)

Telefonie: 60 Freiminuten, anschließend 9,9 Cent/Minute

SMS: 9,9 Cent/SMS

Vertragslaufzeit 24 oder ohne Vertragslaufzeit (3 Monate)

Grundgebühr: 6,66 Euro (monatlich)

Bereitstellungspreis: 19,99 Euro (nur ohne Vertragslaufzeit)

Rufnummernbonus: 6,82 Euro

Der Haken

Anders als viele moderne Tarife enthält der sim.de-Tarif eine Datenautomatik. Das bedeutet, dass dein Datenvolumen, sobald es aufgebraucht ist, bis zu drei Mal automatisch um jeweils 300 MB aufgestockt wird. Jede Aufstockung kostet dich dabei 2 Euro. Doch im Grunde ist es nicht weiter schlimm, denn du kannst die Datenautomatik jederzeit deaktivieren. Du darfst nur nicht vergessen, genau das zu tun. Ansonsten müssen Interessierte schnell sein, denn der günstige Vielsurfer-Tarif ist nur noch bis zum 01. Juni um 11 Uhr verfügbar.