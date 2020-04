Ab sofort und nur über die Ostertage – Ende ist am 13. April – gibt es bei mobilcom-debitel einen Handyvertrag im Vodafone-Netz mit fast 70 Prozent Rabatt.

Der Tarif green LTE mit 10 GB Datenvolumen und einer Allnet-Sprach-Flat (SMS kosten 19 Cent), kostet 9,99 Euro im Monat. Normalpreis für diesen Tarif sind 31,99 Euro.

Oster-Tarif mit Vodafone LTE: Alle Daten im Überblick

Der Oster-Tarif noch einmal im Überblick:

Grundgebühr: 9,99 Euro pro Monat

Anschlusspreis: 19,99 Euro (einmalig)

Allnet-Flat (Anrufe in alle dt. Netze)

10 GB Datenvolumen

LTE mit bis zu 50 MBit/s

Vodafone-Netz

Freenet-Hotspot-Flat

EU-Roaming

Optional: 4 Monate Deezer gratis

Rufnummernmitnahme möglich (Bonus: 15 Euro)

Preis ab 25. Monat: 24,99 Euro

Über die zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit entstehen also Kosten von 259,75 Euro. Versandkosten gibt es keine.

Der Tarif ist ein absoluter Preis-Tipp für alle, die bereits ein Smartphone haben beziehungsweise Tarif und Handy beim Kauf voneinander trennen wollen. Außerdem eignet sich der Tarif als Zweitkarte mit Extra-Datenvolumen in einem gegebenenfalls anderen Netz. Dazu kannst du den Tarif – je nach Gerät – auch als eSIM verwenden. Das funktioniert in einigen Standalone-Smartwatches, wie der Apple Watch und auch in einigen Smartphones wie dem Google Pixel 4 (XL) oder aktuellen iPhone-Modellen.

Smartphone dazu?

Wenn du ein neues Smartphone zu dem Tarif kaufen willst, ist das nicht in einem möglich, du musst also getrennt kaufen. Die besten Smartphone-Angebote findest du in unserem Deal-Bereich. So hat Saturn derzeit etwa das beliebte Samsung Galaxy A51 für 299 Euro im Angebot.

Ansonsten empfehlen wir dir einen Blick auf unsere Bestenlisten mit Smartphones

Achtung: Ab dem 25. Monat erhöht sich der Preis des Tarifs auf 24,99 Euro im Monat, da dann die Rabatte nicht mehr gültig sind. Wir empfehlen dir daher, den Vertrag rechtzeitig zu kündigen. Bei unserem Partner remind.me kannst du dir bequem einen Kündigungswecker stellen.

