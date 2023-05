10 GB für 10 Euro & gratis Galaxy A14 – Schnäppchen-Tarif mit beliebtem Handy

Wenn du kein großes Datenvolumen brauchst und du lediglich ein Tarif-Bundle mit geringen Grundkosten suchst, ist dieser Deal perfekt für dich. In der Tarifwelt von MediaMarkt bekommst du bis zum 31. Mai nämlich einen Schnäppchen-Tarif mit dem beliebten Galaxy A14. Für monatlich 9,99 Euro werden dir 10 GB Datenvolumen im O 2 -Netz zur Verfügung gestellt. Das Samsung-Handy kannst du zusätzlich umsonst abgreifen.

Schnäppchen-Tarif für 10 Euro – Das wird dir hier geboten

Bei diesem Tarif-Deal stehen lediglich 9,99 Euro im Monat auf der Rechnung. Dafür bekommst du 10 GB LTE-Datenvolumen im O 2 -Netz. Die Faustregel für einen fairen Preis „1 Euro pro GB“ trifft hier also vollkommen zu. Dabei bist du mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s unterwegs – was für das alltägliche Surfen vollkommen ausreicht. Hinzu kommt ebenfalls noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Besonders cool: Einzeln kostet der Tarif bei MediaMarkt ebenfalls 10 Euro pro Monat – du zahlst also keinen monatlichen Aufpreis für das Galaxy A14.

Neben den Grundkosten in Höhe von 9,99 Euro fallen einmalig weitere 29,99 Euro als Anschlusspreis an, sowie insgesamt 26,95 Euro für das Galaxy A14 inklusive Versand. Diesen Preis kannst du dir über den 30-Euro-Wechselbonus aber umgehend wiederholen. Dadurch kommst du wirklich umsonst an das Smartphone.

Top-5-Handy: Darum ist das Galaxy A14 so beliebt

Mit dem Galaxy A14 wird dir bei diesem Tarif-Bundle ein tolles Smartphone geschenkt. Nicht umsonst belegt das Samsung-Handy aktuell den fünften Platz in unserem Leser-Ranking (Stand 26.05.23). Dabei kann es das Gerät selbstverständlich technisch nicht mit Oberklasse-Smartphones wie dem Galaxy S23 Ultra aufnehmen, doch für die meisten Nutzer sollte das A14 im Alltag genügen. Angetrieben vom Exynos 1330 Prozessor samt 4 GB Arbeitsspeicher liefert dir das Gerät etwa eine flüssige Nutzererfahrung. Gleichzeitig weiß das 6,8 Zoll große Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz zu überzeugen.

Samsung Galaxy A14 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1330 Display 6,8 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Silber, Grün Einführungspreis 230 € Marktstart März 2023

Ein absolutes Highlight beim Galaxy A14 ist hingegen der 5.000-mAh-Akku, der dich locker durch den Tag bringen sollte. Ein weiterer unscheinbarer Vorteil ist der microSD-Slot. Während viele moderne Smartphones auf den Steckplatz verzichten, kannst du die internen 64 GB Speicherplatz hier problemlos um 1 TB erweitern. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket von einer 50-MP-Hauptkamera. Während du bei dem Tarif-Deal umsonst an das Galaxy A14 kommst, kostet das Handy einzeln im Netz aktuell mindestens 186,89 Euro.

So viel sparst du bei dem Deal

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Tarif-Bundle auf Gesamtkosten in Höhe von lediglich 266,70 Euro. Verrechnet man hiermit den Einzelpreis des Galaxy A14, ergibt dies einen tollen monatlichen Effektivpreis von 3,33 Euro. Wenn du also keinen Vielsurfer-Tarif brauchst und du lediglich ein möglichst günstiges Tarif-Bundle suchst, kannst du hier wirklich bedenkenlos zugreifen. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur noch bis zum 31. Mai.

