Kein Anschlusspreis: Allnet-Flat mit 10 GB für 10 Euro pro Monat

Bei Blau.de ist der Tarif „Allnet-Flat XL“ jetzt reduziert. Das heißt: Für monatlich 9,99 Euro nutzt du die Flat in alle Netze und hast monatlich 10 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung. Vor allem der Einstieg fällt hier leicht: Denn weder für Versand noch für den Tarifabschluss berechnet der Anbieter eine Pauschale. Gerade die Anschlusskosten werden bei anderen Anbietern gerne mit 20 oder 40 Euro abgerechnet.

10 GB für 10 Euro: Mit oder ohne Laufzeit

Die Anschlusspreisbefreiung gilt nur für die 10-GB-Tarif-Variante, die du mit 24 Monaten Laufzeit abschließt. Wünschst du mehr Flexibilität und eine monatliche Kündigungsmöglichkeit, fallen 29,99 Euro Anschlusskosten an – das ist aber schon der einzige Unterschied zwischen den beiden Tarif-Varianten. Die Grundgebühr bleibt mit 9,99 Euro unberührt.

Der Tarif greift auf das LTE-Netz von O2 zu, in dem du mit bis zu 25 MBit/s Downloadgeschwindigkeit online gehen kannst (11,2 MBit/s Upload). Eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming sind immer inbegriffen. Auch eine Rufnummernmitnahme ist möglich. 5G-Zugang besteht in diesem 10-Euro-Tarif hingegen noch nicht.

Im Schnitt landest du bei diesem Angebot knapp unter dem Schnitt von einem Euro pro Gigabyte, in Deutschland nach wie vor eine bemerkenswerte Schwelle. Die Zeiten, in denen 1 GB durchschnittlich noch mehr als 3 Euro kostete, sind gar nicht so lange her.

→ 10-Euro-Tarif hier sichern

Tarif auch mit Handy möglich

Das Angebot mit den 10 Euro für 10 GB gilt für die SIM-Only-Variante des Tarifs. Dennoch stammt der Vertrag aus dem regulären Portfolio von Blau.de und so lässt sich auch eines der auf Lager befindlichen Handys hinzubuchen – hierfür einfach auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Das lässt zwar die monatlichen Kosten ansteigen, kann sich als Gesamtpaket aber dennoch lohnen. Generell einen Blick wert ist auch das aktuelle Blau-Angebot zum iPhone 11.