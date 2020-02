9,99-Euro-Flixbus-Ticket bei Lidl: Das musst du beachten

Zunächst einmal gibt es die 9,99-Euro-Tickets für den Fernbus bei Lidl nur im Geschäft – und zwar ab sofort. Bis zum 16. Februar sollst du die Codes für die Flixbus-Tickets an der Kasse bekommen – allerdings nur so lange der Vorrat reicht. Dafür sollst du in der Filiale einen entsprechenden Flyer finden. Mit diesem bekommst du die Ticket-Gutscheine. Findest du keinen Flyer, kann es aber auch helfen, wenn du an der Kasse nett fragst.

Dein Kassenbeleg ist dein Ticket – oder besser gesagt ein Gutschein dafür. Nimm den Bon also unbedingt mit. Denn der Aktivierungsbeleg mit dem Ticketcode brauchst du, um anschließend das eigentliche Busticket zu buchen. Denn der Ticketcode ist noch kein Ticket. Die Buchung geht nur online oder in der App – nicht im Reisebüro.

Flixbus-Ticket ab Sonntag auch online bei Lidl

Wenn dein nächster Lidl zu weit weg ist oder du einfach keine Lust hast, dort hinzugehen: Ab dem 9. Februar kannst du die Codes auch online kaufen. Auch hier wird der Preis 9,99 Euro betragen.

Das musst du unbedingt beachten

Wichtig: Nicht jede Strecke und nicht jeden Bus kannst du buchen. So gibt es beispielsweise nur zwei Zeiträume, in denen überhaupt Fahrten möglich sind. Die Tage rund um Ostern sind ausgenommen. Wenn du also eine bestimmte Fahrt im Auge hast, beachte folgende Dinge.

Fahrtzeitraum 1: 17. Februar bis 5. April 2020

Fahrtzeitraum 2: 20. April bis 29. April 2020

Buchung nur Online/App

Nur Direktverbindungen, keine Umstiege möglich

Nur 3 Ticketcodes pro Person zulässig

Du musst 14 Jahre oder älter sein

Kein Storno oder Umbuchung möglich

Flixbus ist derzeit in den Schlagzeilen, weil das Unternehmen nach eigenen Angaben Fahrgäste verliert. Als Verursacher hat das Unternehmen die Deutsche Bahn und die Mehrwertsteuersenkung ausgemacht. Flixbus sieht sich hier benachteiligt und will sich künftig aus den ländlichen Regionen zurückziehen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auch verstärkt auf eigene Zugangebote mit dem Flixtrain.

