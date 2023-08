1 Monat alles gratis: Kanntest du schon diesen O2-Trick?

Die sogenannte Testkarte von O2 ist ideal für temporär hohen Datenverbrauch, für Urlaube im Inland oder einfach für den eigentlichen Zweck des Anbieters: zum einfach mal ausprobieren, wie es so mit einem Original-Netzbetreiber-Tarif klappt.

Spannende Gratis-Aktion von O2

Einst als kurzfristige Werbemaßnahme ins Leben gerufen, ist die Testkarte mittlerweile Standard bei O2 geworden. Aus dem Gag wurde ein Dauerläufer, der für dich komplett gratis ist und ohne Fallstricke auskommt.

So ist das Angebot aufgebaut: Du bestellst frei Haus eine SIM-Karte, mit der du 30 Tage lang im Netz tun und lassen kannst, was du willst. Es gibt unlimitiertes und schnellstmögliches Internet (mit 500 MBit/s) mit 5G sowie eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS. Einzige Einschränkung: Die SIM-Karte funktioniert nur im Inland. Roaming ist nicht möglich.

Nach den 30 Tagen musst du keinen Kündigungsmarathon mit nervigen Rückholaktionen befürchten. Die Karte wird automatisch abgeschaltet und nichts wird verlängert. Es gibt keine Verbindlichkeit, keinen Vertrag und keine Kostenfalle.

→ Hier findest du die Testkarte von O2 und kannst sie bestellen

Schnupper-Aktion ohne Kostenfalle – perfekt für Reisen und Kurztrips

Ideal ist die Aktion wie erwähnt für (Kurz-)Urlaube im Inland. Aber auch und gerade für Bahn- und Autobahnfahrer ist die Aktion interessant. Denn so kannst du – ganz im Sinne der Aktion – das O2-Netz dort testen, wo sich die Netzbetreiber allesamt traditionell schwertun. Wie entlang der Bahnstrecken auf dem Land. Mit dem Deutschlandticket gibt es nun sogar einen neuen Reiz dafür.

Warum also nicht einmal ausprobieren, wie der Netzausbau in deiner Region vorangekommen ist? 30 Tage lang kannst du das Netz auf Herz und Nieren testen, so viel telefonieren und Daten übertragen, wie du möchtest.

Eingeführt wurde die Testkarte übrigens mal als Gegenentwurf zum Image des „schlechtesten Netzes“ ins Leben gerufen. Mittlerweile ist das Netz laut Tests zwar längst „Sehr gut“ (siehe Connect-Test von 2022), die Aktion läuft aber weiter. Und gerade für Urlauber in und durch Deutschland ist das Unlimited-Geschenk ein richtig guter Tipp.