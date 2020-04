1.000 Mbit/s Internet für unter 40 Euro: Dieser Tarif verschwindet

Bundesweit in 17 Millionen Haushalten steht der Anschluss zur Verfügung: 1.000 Mbit/s im Downstream und 50 Mbit/s im Upstream für monatlich 39,99 Euro. Es gibt keine Einrichtungskosten und es gibt keine Preissteigerung nach zwei Jahren. Außerdem enthalten: Ein Standard-WLAN-Router und eine Flatrate für Gespräche ins deutsche Festnetz.

Beim Router kannst du derzeit nur die Vodafone Station auswählen. Eigentlich bietet Vodafone dir auch noch eine passende FritzBox gegen Aufpreis an. Nachdem wir aber zunächst über Lieberengpässe berichten mussten, ist die FritzBox nun gar nicht mehr buchbar. Doch du hast Alternativen. Welche das sind, haben wir dir in einem kurzen Text zusammengestellt.

Übrigens: Auch wenn du schon Vodafone-Kunde bist und deine Mindestvertragslaufzeit noch läuft, kannst du in diesen Tarif wechseln. Ab Montag wird Vodafone die Preise für Gigabit-Anschlüsse, die erst dann bestellt werden, anheben. Die neuen Preise sind bereits bekannt.

Wer braucht Internet mit 1.000 Mbit/s?

Ein Anschluss mit 1.000 Mbit/s im Downstream ist weitaus mehr, als der durchschnittliche Haushalt derzeit benötigt. Wir haben uns daher auch mit der Frage beschäftigt, wer überhaupt einen solchen Anschluss mit 1.000 Mbit/s benötigt. Die Antwort erfährst du in diesem Text. Aber um eines vorweg zunehmen: Das von Vodafone noch bis morgen gebotene Preis-Leistungsverhältnis ist unschlagbar.

Beachten solltest du, dass dein Heimnetzwerk und deine Geräte sehr wahrscheinlich nicht darauf ausgelegt sind, die 1 Gbit/s zu liefern. Das Problem: Auch wenn die Routerhersteller suggerieren, dass Gigabit-Datenraten per WLAN möglich sind, so kommen diese doch auf den Geräten nicht an. Mehr dazu erfährst du in unserem Kommentar.

Jetzt weiterlesen Kommentar: Darum ist ein 1.000-Mbit/s-Anschluss (erstmal) enttäuschend

